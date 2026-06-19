Cloud.ru начал строить собственный дата-центр в Московской области. Компания не раскрывает объем инвестиций, однако участники рынка оценивают стоимость проекта минимум в 10 млрд руб. На фоне бума ИИ российские облачные провайдеры все активнее инвестируют в собственную инфраструктуру, поскольку свободных мощностей на рынке становится все меньше.

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Новый ЦОД рассчитан почти на 900 серверных стоек — это сопоставимо с небольшим промышленным объектом. Каждая стойка сможет потреблять до 20 кВт электроэнергии, что позволяет размещать ресурсоемкие ИИ-системы. Дата-центр будет соответствовать стандарту надежности Tier III, при котором обслуживание оборудования можно проводить без остановки работы сервисов. В компании объясняют проект ростом спроса на облачные и ИИ-сервисы со стороны крупного бизнеса и государственных заказчиков.

«Мы наращиваем вычислительные мощности для развития и запуска новых облачных и ИИ-сервисов. Это позволит удовлетворить растущий спрос на быстрое внедрение современных технологий», — заявил генеральный директор Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

В свою очередь руководитель программы исследований российского рынка Apple Hills Digital Василий Пименов полагает, что строительство дата-центра уровня Tier III с заявленными параметрами в Московском регионе может стоить не менее 10 млрд руб.

«Строительство собственного ЦОД с высокой энергетической плотностью указывает на то, что компания увеличивает возможности именно для растущих нагрузок ИИ. Платформы Evolution и AI Factory быстро растут, развитие собственной инфраструктуры обеспечит надежность их работы и доступность мощности по мере роста нагрузок», — отметил он.

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Новость появляется на фоне нарастающего дефицита инфраструктуры для хранения и обработки данных. В начале 2026 года участники рынка сообщали, что в Москве практически закончились свободные мощности для подключения новых дата-центров, а часть ресурсов уже зарезервирована до 2028 года. По данным отраслевых источников, проблема связана прежде всего с нехваткой электроэнергии для новых объектов.

Дополнительное давление на рынок оказывает бум искусственного интеллекта. По оценкам отраслевых экспертов, спрос на GPU-инфраструктуру в России в 2026 году может вырасти более чем на 50%, а около половины новых ИТ-проектов будут использовать графические ускорители для работы ИИ-моделей.

На этом фоне крупные технологические компании все чаще предпочитают строить собственные мощности вместо аренды. Сейчас Cloud.ru использует инфраструктуру в девяти коммерческих дата-центрах общей мощностью более 60 МВт, уточнили в компании. Собственный объект позволит компании частично снизить зависимость от сторонних площадок.

Cloud.ru не единственная компания, которая наращивает собственную инфраструктуру. Так, в феврале 2026 года Selectel объявил о размещении облигаций и заявлял, что привлеченные средства будут направлены в том числе на развитие инфраструктуры дата-центров. РТК-ЦОД и IXcellerate также реализуют новые проекты в Московском регионе.

Что это значит для бизнеса

Еще недавно дата-центры воспринимались как инфраструктура для облачных сервисов. Теперь они становятся одним из ключевых ресурсов для развития ИИ. Если раньше технологические компании конкурировали за разработчиков и клиентов, то теперь все чаще — за электроэнергию, серверные мощности и площадки для размещения оборудования. Поэтому строительство собственных ЦОДов постепенно становится для крупных ИТ-компаний таким же стратегическим вложением, каким для промышленности является строительство новых производственных мощностей.

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