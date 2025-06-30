Большинство (63%) уже открыли сезон пикников, 9% планируют это сделать, а 28% пока не выезжали на природу, следует из результатов опроса сервиса ЮMoney и сети гипермаркетов Hoff. На некоторые товары для отдыха на природе спрос вырос на 157%. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Чаще всего пикники проходят в лесу (32%), на даче (27%) или в парках (19%). Реже выбирают лужайки у дома (8%), общественные дворы (3%) или усадьбы (2%).

Для отдыха на природе 49% респондентов берут мангал и шампуры, 29% — плед, 25% — одноразовые приборы. Также популярны термосумки (10%), корзинки для пикника (8%), бокалы и штопор (6%).

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова отметила, что пикники остаются одним из самых привлекательных способов провести время на природе. Бронирования в санаториях с зонами для пикников выросли на 8% за первую половину июня, а средний чек составил 25 226 руб., добавила она.

Аналитики Hoff зафиксировали рост спроса на товары для пикников. С 1 по 15 июня продажи корзинок с ручками выросли на 157%, пледов — на 36%, мисок — на 62%, разделочных досок — на 27%.

Ранее аналитики ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, какие новые виды отдыха открыли для себя россияне в 2024 году. Оказалось, что респонденты стали чаще посещать небольшие города и села, то есть заниматься «избингом» и «деревингом», посещать ретриты и участвовать в беговых марафонах, а также гастротурах и виртуальных путешествиях.