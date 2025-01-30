Согласно результатам нового исследования, у пожилых людей с нестабильным уровнем холестерина вероятность развития слабоумия выше, чем у тех, чей уровень холестерина более стабилен. У людей, чьи показатели колебались сильнее, риск возникновения деменции был на 60% выше по сравнению с теми, кто имел стабильный уровень холестерина.

Пожилые люди, чей уровень холестерина колеблется с течением времени, могут иметь более высокий риск развития деменции по сравнению с людьми со стабильным уровнем холестерина, независимо от его фактического уровня. Такой вывод следует из исследования, опубликованного в Neurology, медицинском журнале Американской академии неврологии. Оно не доказывает, что изменения уровня холестерина вызывают деменцию — только то, что между ними существует связь.

«Эти результаты позволяют предположить, что колебания уровня холестерина, измеряемые ежегодно, могут стать новым биомаркером для выявления людей с риском развития деменции, предоставляя больше информации, чем фактический уровень холестерина, измеряемый в один момент времени», — сказал автор исследования Чжэнь Чжоу, доктор философии.

В исследовании приняли участие более 9,8 тыс. человек со средним возрастом 74 года, у всех из них на начальном этапе не было деменции или других проблем с памятью. Ученые измеряли уровень холестерина в начале исследования и во время трех ежегодных контрольных обследований. После последней проверки уровня холестерина за участниками наблюдали в среднем 5,5 лет, ежегодно проводя тесты на память для оценки когнитивных функций.

Участники, принимающие лекарства от холестерина, называемые статинами, допускались к участию в исследовании, если они не прекращали или не начинали принимать эти лекарства в период измерения уровня холестерина.

Пожилые люди были разделены на четыре группы в зависимости от степени изменений между первым и четвертым измерениями уровня холестерина. Разница между последовательными ежегодными измерениями составила в среднем 91 мг/дл в группе с наибольшими изменениями общего холестерина и 22 мг/дл в группе с наименьшими изменениями.

В ходе исследования у 509 человек развилась деменция. Из 2,4 тыс. человек в группе с наибольшими изменениями общего холестерина деменция развилась у 147, что составляет 11,3 на 1 тыс. человеко-лет. В группе с наименьшим изменением уровня общего холестерина деменция развилась у 98 из 2,4 тыс. человек, что составляет 7,1 на 1 тыс. человеко-лет.

Человеко-годы представляют собой как количество людей в исследовании, так и количество времени, которое каждый человек проводит в исследовании.

После корректировки других факторов, которые могут повлиять на риск развития деменции, таких как возраст, курение и высокое кровяное давление, исследователи обнаружили, что вероятность развития деменции у людей из группы с высоким уровнем изменений была на 60% выше, чем у людей из группы с низким уровнем изменений.

Исследование также выявило связь между изменением уровня холестерина и когнитивными нарушениями или проблемами с памятью, которые не соответствовали критериям деменции.

Рассматривая различные типы холестерина, исследователи обнаружили связь между колебаниями уровня холестерина ЛПНП, или «плохого» холестерина, и риском развития деменции и когнитивных расстройств. Они не обнаружили такой связи с уровнем ЛПВП или «хорошего» холестерина или триглицеридов.

«Пожилым людям следует следить за изменением уровня холестерина с течением времени, чтобы выявить кто из них может быть подвержен риску когнитивных нарушений или деменции и может получить пользу от вмешательства, которое включает изменение образа жизни или убедиться, что они начали или продолжают принимать статины, чтобы предотвратить колебания уровня холестерина и потенциально снизить риск деменции», — сказал Чжоу.

Ограничением исследования является то, что в него не включались люди, которые начали или прекратили принимать препараты для снижения уровня холестерина, чтобы исключить колебания уровня холестерина, вызванные приемом лекарств. У исследователей не было информации о каких-либо изменениях в дозировке или о людях, которые не принимали лекарства по назначению, что могло повлиять на изменение уровня холестерина.

Продукт животного происхождения, который содержит большое количество холестерина и входит в рацион питания миллиардов людей по всему миру, не так вреден для здоровья, как принято думать. Ранее ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего обнаружили, что употребление от двух до четырех яиц в неделю связано с понижением уровня холестерина в крови.