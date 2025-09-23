Число владельцев криптоактивов стоимостью свыше $1 млн достигло 241 700 человек по всему миру, что на 40% больше, чем годом ранее. Это следует из нового отчета о криптобогатстве Henley & Partners и New World Wealth. Причиной послужил прежде всего стремительный рост числа биткоин-миллионеров (145 100, рост на 70% за год).

Unsplash

Количество криптоцентимиллионеров (с активами от $100 млн) составило 450 человек, увеличившись на 38% за год, а криптомиллиардеров — 36, с приростом в 29%.

Такая динамика связана с институциональным принятием криптовалют и ростом совокупной рыночной капитализации криптоактивов, которая в июне достигла $3,3 трлн, что на 45% превышает показатель предыдущего года.

«В 2024 году объем трансграничного движения капитала составил порядка $14,4 трлн, и вся современная финансовая архитектура строилась на предположении, что у денег есть «адрес». У криптовалюты его нет», — отметил руководитель группы по работе с частными клиентами Henley & Partners Доминик Волек. Он добавил, что криптовалюта делает географию необязательной. Так, всего 12 запомненных слов позволяют владельцу получить мгновенный доступ к миллиарду долларов в биткоине из любой точки мира.

Сложившаяся ситуация вынуждает правительства, налоговые органы и управляющих активами адаптироваться к новым условиям, где хранение капитала больше не привязано к территории. В результате растет спрос на инвестиционную миграцию среди криптоинвесторов, стремящихся к диверсификации активов и резидентству в благоприятных юрисдикциях.

Авторы исследования отмечают, что машинное обучение играет все большую роль в управлении институциональными криптопортфелями, а Швейцария становится ключевым центром хранения активов. Слияние криптовалютного богатства и глобальной мобильности усиливается, добавляют они.

Эксперты также подчеркивают изменение роли биткоина. «Биткоин становится фундаментом параллельной финансовой системы, где он выступает не просто объектом для спекуляций на курсе фиатных валют, а базовой валютой для накопления богатства», — считает основатель Z22 Technologies Филипп Бауманн.

Кроме того, по словам Эндрю Амойлса, руководителя отдела исследований New World Wealth, криптовалюта и золото становятся основными альтернативными активами для состоятельных людей.