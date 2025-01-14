Аналитики сервиса по выкупу и доставке импортных товаров известных брендов CDEK.Shopping поделились с «Инк.» итогами 2024 года. Объем продаж на платформе в категории фешен в 2024 году составил примерно 1,71 млрд руб. Этот показатель на 47,41% больше чем годом ранее, когда он был равен 1,16 млрд руб. Средний чек увеличился на 2,74% и составил 15 016 руб.

Чаще всего в 2024 году импортные товары заказывали мужчины. Их доля составила 56,7%. Больше всего заказов (30,7%) оформляли пользователи в возрасте от 31 до 40 лет. Каждому пятому клиенту было от 19 до 25 лет, а реже всего встречались покупатели в возрасте до 18 лет (7,17%).

Одной из самых популярных категорий среди россиян стали «Кроссовки». Доля товаров из этого раздела составила 29,59% от всех заказов. «Одежда и обувь» стали вторыми по популярности после «Электроники». Верхняя одежда составила 6,27%, а туфли 4,68% от всех заказов платформы.

Среди повседневной одежды пользователи чаще всего заказывали футболки и поло (4,27%). Самым популярным товаром среди аксессуаров стали сумки. На них пришлось 4,01% от всех заказов в категории «Fashion».

Средний чек в категории «Одежда и обувь» в 2024 году составил 15 016 руб., что выше прошлогоднего показателя на 2,74%. Чаще всего россияне приобретали иностранные бренды в декабре, максимальный средний чек тогда составил 16 537 руб.

Меньше всего клиенты покупали товары из этой категории в сентябре, отдавая за заказ в среднем 14 180 руб. В 2023 году минимальный средний чек был составил 9 990 руб.

Брендовую одежду россияне чаще всего заказывали из Китая. Товары из этой страны встречались в 29,74% заказов. Вторыми по популярности оказались вещи из США — их доля от общего объема продаж составила 24,48%. Третье место заняла продукция из Испании с показателем 10,92%.

В 2023 году страной-лидером по импортным товарам были США, а за 2024 год объем заказов из этой страны сократился на 13,5%. В то же время товары из Китая были на третьем месте по популярности среди россиян, а за прошедшие 12 месяцев спрос вырос на 19,3%

Nike стал самым востребованным брендом. На него пришлось 15,24% от всех продаж в категории фешен. Также в список наиболее покупаемых брендов попали New Balance (9,94%), Adidas (6,77%), Uniqlo (6,3%) и Zara (5%).

За год доля заказов продукции от бренда Nike сократилась на 4,2%. Эксперты связывают это с тем, что на платформе увеличилось количество брендов и у россиян появился более широкий выбор.

Самым популярным товаром из категории фешен стали кроссовки Nike Air Force 1’07 белого цвета. На втором месте оказалась модель New Balance 530.

Третьими по популярности стали мужские винтажные баскетбольные кроссовки Adidas Neo Fusion Storm Wtr. Четвертое и пятое место заняли белая оверсайз-футболка Uniqlo AIRism и женский пуховик Uniqlo Ultra light down черного цвета.

За 2024 год объем продаж импортных товаров через CDEK.Shopping составил 4,79 млрд руб. Это на 30,1% выше показателя 2023 года, который был равен 3,68 млрд руб. Наиболее высокие продажи зафиксированы в третьем квартале 2024 года и составили 1,55 млрд руб.

Средний чек за 2024 год составил 22 178 руб., максимальный средний чек пришелся на ноябрь и был равен 24 278 руб., а минимальный — на апрель (17 682 руб).

Напомним, что падение курса рубля побудило некоторых китайских экспортеров временно отказаться от продаж на российских маркетплейсах. Решение связано с ожиданием дальнейшей девальвации рубля, снижением прибыли из-за колебаний обменного курса, а также сокращением количества заказов из-за роста цен в России.