Более 10 тыс. гостиничных предприятий по всей Европе объединили усилия в масштабном судебном процессе против гиганта онлайн-бронирования Booking.com. Этот беспрецедентный иск стал ответом на двадцатилетнюю практику принудительного ценового диктата со стороны платформы.

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Юридический спор берет начало в 2024 году, когда Европейский суд признал так называемую «оговорку о паритете» недобросовестной конкурентной практикой. В течение двух десятилетий Booking.com включал в договоры с отелями пункт, фактически лишавший их права устанавливать более выгодные цены на собственных сайтах или у других агрегаторов.

Александрос Василикос, возглавляющий европейскую ассоциацию Hotrec, подчеркнул, что подобные ограничительные меры годами ставили отельеров в заведомо невыгодное положение, вынуждая нести дополнительные издержки и терять потенциальных клиентов.

Юристы, представляющие интересы истцов, предварительно оценивают сумму возмещения в 30% от общего объема комиссионных платежей, перечисленных Booking.com за весь период применения спорной практики — с 2004 по 2024 год. Хотя точная цифра исковых требований пока не разглашается, эксперты прогнозируют, что общая сумма компенсаций может достичь астрономических значений.

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Рассмотрение дела назначено в Нидерландах — стране юрисдикции Booking.com. Примечательно, что организаторы иска дважды продлевали срок для присоединения новых участников — последний раз до 29 августа текущего года. Такой ажиотаж объясняется беспрецедентным масштабом возможных выплат.

Несмотря на то, что Booking.com официально отказался от оспариваемой практики в начале 2024 года, последствия ее применения продолжают влиять на гостиничный бизнес. Многие независимые отели до сих пор ощущают последствия многолетнего ценового диктата.

Этот судебный процесс может стать поворотным моментом для всей индустрии гостеприимства, установив новые стандарты взаимоотношений между онлайн-агрегаторами и поставщиками услуг. Его исход способен кардинально изменить баланс сил на рынке онлайн-бронирований.