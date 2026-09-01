Корпоративные клиенты «Аэроклуба» купили на даты Восточного экономического форума (ВЭФ) на 26% меньше авиабилетов, чем годом ранее. При этом доля бизнес-класса выросла с 22% до 30%.

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В абсолютных цифрах продажи билетов бизнес-класса остались на уровне прошлого года. Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова считает, что компании сократили состав делегаций, но сохранили поездки руководителей и сотрудников, непосредственно участвующих в переговорах. На размещении экономия оказалась заметнее: путешественники чаще выбирали квартиры, апартаменты и трехзвездочные отели.

Москва осталась главным городом вылета: на нее пришлось 55% авиабилетов, как и годом ранее, хотя их количество сократилось на 26%. Заметно активнее стали летать из Южно-Сахалинска — число билетов выросло на 119%, а доля города увеличилась с 4% до 11%. Из Благовещенска перелетов стало больше на 55%, благодаря чему его доля поднялась с 3% до 6%. Среди участников, прибывавших из-за рубежа, лидировали представители Китая, однако на международные отправления пришлось менее 3% всех билетов.

Лидерами по числу авиабилетов остались финансовый сектор, а также нефтегазовая отрасль и энергетика. Финансовые компании купили на 22% меньше билетов, но их доля выросла с 21% до 22%, поскольку общее снижение спроса оказалось еще заметнее. Нефтегазовый и энергетический секторы сохранили долю 18%, сократив число перелетов на 24%. Добывающая промышленность, напротив, увеличила количество поездок на 33%, а свою долю — с 4% до 6%.

Средняя стоимость авиабилета в экономклассе выросла на 28%, до 56,3 тыс. руб. в одну сторону. Бизнес-класс, напротив, подешевел на 3,5%, до 293,3 тыс. руб. за билет. Дороже всего перелет обошелся компании из агропромышленного сектора: за билет сотрудника на рейс «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток она заплатила 413,3 тыс. руб.

Размещение корпоративные клиенты также бронировали реже: число ночей сократилось на 27%, а их средняя стоимость в выборке «Аэроклуба» — на 25%, до 98,2 тыс. руб. Несмотря на общий спад, квартиры и апартаменты резко прибавили в популярности: их доля выросла с 11% до 31%, а количество забронированных ночей более чем удвоилось.

В структуре бронирований «Аэроклуба» пятизвездочные отели сохранили долю 25%, хотя число ночей в них снизилось на четверть. Средняя стоимость одной ночи составила 302,4 тыс. руб. — на 26% меньше, чем годом ранее. Четырехзвездочные гостиницы потеряли 66% бронирований, их доля сократилась с 40% до 19%, а средняя цена при этом выросла на 12%, до 72,1 тыс. руб. Трехзвездочные отели, напротив, получили на 41% больше бронирований: их доля увеличилась с 9% до 17%, а средняя стоимость ночи снизилась на 9%, до 21 тыс. руб.

Больше всего гостиничных ночей забронировали нефтегазовые и энергетические компании: их количество выросло на 34%, а доля сектора — с 22% до 40%. Торговые компании увеличили число ночей на 33%, подняв свою долю с 10% до 18%. В сегменте товаров повседневного спроса доля осталась на уровне 7%, хотя количество забронированных ночей снизилось на 22%.

Самое дорогое бронирование в выборке «Аэроклуба» оформила нефтегазовая компания: три ночи для одного сотрудника в пятизвездочном отеле обошлись ей в 3,25 млн руб.

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