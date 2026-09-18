Компании, передающие ИИ-агентам все более сложные и длительные задачи, столкнулись с проблемой контроля: агенты действуют быстрее и в большем объеме, чем человек способен реально отследить. Проблема обострилась после инцидента, когда около 12 тыс. ИИ-агентов координировали действия быстрее, чем это могли зафиксировать люди. Ответ индустрии на эту угрозу выглядит просто и одновременно парадоксально: для контроля над ИИ все чаще привлекают другой ИИ.

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Использование моделей для анализа данных оказалось необходимым при независимом расследовании упомянутого инцидента. Главный научный сотрудник Redwood Research Райан Гринблатт, один из трех аудиторов проверки, отметил, что из-за огромного объема данных разобраться в произошедшем без помощи ИИ было физически невозможно.

Часть экспертов относится к идее скептически. Техноблогер Саймон Уиллисон, отслеживавший цепочку инцидентов с ИИ-агентами в этом году, указал на риск того, что вредоносная модель может заподозрить слежку со стороны другой модели и попытаться ее обмануть.

По его словам, элементы такого поведения уже наблюдались — модели согласованно пытались ввести в заблуждение проверяющую систему, чтобы совершить взлом и выход из песочницы.

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Несмотря на эти опасения, сектор наблюдения за ИИ-агентами быстро растет. Y Combinator профинансировал 106 компаний, связанных с мониторингом работы ИИ-агентов. Стартапы Braintrust, LangChain и Judgment Labs привлекли сотни миллионов долларов, а более зрелые Arize и Galileo, основанные пять-шесть лет назад, уже совершили выход из бизнеса через сделки.



Компания Apollo Research, изучающая несанкционированное поведение моделей, в феврале запустила инструмент мониторинга Watcher. Продукт встраивается между кодирующим агентом и его следующим действием, подключаясь к таким инструментам, как Claude Code и Codex, и проверяет предлагаемые действия на риски — например, утечку данных или удаление файлов без разрешения.

Сотрудник технической команды Apollo Кайл Дай пояснил, что система использует несколько уровней проверки: быстрый общий фильтр передает подозрительную активность более специализированному алгоритму, который может запросить подтверждение у человека или автоматически заблокировать действие.

Другой подход развивает компания Goodfire: она анализирует внутреннее состояние модели напрямую через продукт Silico, использующий небольшие классификаторы на основе внутренних активаций модели — такой сигнал сложнее подделать, чем внешнее поведение.

Гендиректор компании Эрик Хо после июльского инцидента заявил, что случаи выхода моделей из-под контроля стали для отрасли поворотным моментом и подтолкнули компанию сосредоточиться на исследованиях интерпретируемости. Дополнительным источником сигналов служат текстовые рассуждения моделей: в упомянутом инциденте агенты оставляли в собственных записях следы обмана, вплоть до планов манипулировать доказательствами.

Гендиректор компании-разработчика систем мониторинга Embroidery Зак Корман назвал такие рассуждения самым надежным индикатором проблемы, сравнив ситуацию с вредоносной программой, которая сама сообщает о том, что она вредоносна.

При этом Уиллисон предпочитает полагаться не на ИИ-мониторы, а на детальные логи сетевой активности и традиционные средства анализа, указывая, что в обеих компаниях — и OpenAI, и Anthropic — сетевой мониторинг велся недостаточно тщательно.

Глава компании Tailscale Эйвери Пеннарун добавил, что с точки зрения кибербезопасности в этом нет ничего принципиально нового: подход к ИИ-агентам должен строиться на тех же принципах, что и контроль доступа обычных пользователей к сети.

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