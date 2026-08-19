На российском диджитал‑рынке произошел заметный сдвиг приоритетов при найме: компании все чаще делают ставку на специалистов, напрямую влияющих на выручку, и все осторожнее относятся к расширению ИТ‑штатов за счет начинающих сотрудников. По данным HRDirect, за два года количество вакансий для менеджеров по продажам в этом сегменте выросло на 219%, тогда как спрос на разработчиков интерфейсов, напротив, просел на 37%.

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Главный критерий отбора сегодня — скорость, с которой вклад сотрудника конвертируется в доход. Бизнес стремится распределять кадровые бюджеты на позиции, где результат проще связать с финансовыми показателями. Именно поэтому коммерческие специалисты сейчас выглядят для работодателей привлекательнее ряда технических и маркетинговых ролей.

Этот подход уже отразился на уровне оплаты труда. За два года зарплатные предложения для старших менеджеров по продажам увеличились на 35%, для интернет‑маркетологов — на 17%. В то же время у старших SEO‑специалистов средний уровень дохода снизился на 12%.

По словам гендиректора HRDirect Юлии Карповой, компании стали тщательнее оценивать окупаемость найма. При этом на рынке сохраняется острый дефицит опытных специалистов: новичков достаточно, а вот сотрудников, способных самостоятельно закрывать сложные задачи, найти заметно труднее.

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Особенно ярко эта динамика прослеживается в ИТ‑сегменте. Зарплатные предложения для начинающих разработчиков на ряде направлений практически не выросли за два года. Для специалистов начального уровня по PHP ставки упали на 13%, по Golang — на 12%. Например, среднее предложение для junior Golang‑разработчика снизилось со 170 тыс. руб. в 2024 году до 150 тыс. руб. в 2026‑м. При этом в 2025 году показатель ещё держался на уровне примерно 170 тыс. руб. — то есть основной спад пришелся на последний год.

Одной из причин такой ситуации в HRDirect называют распространение ИИ‑инструментов. Нейросети уже берут на себя часть типовых задач, которые раньше поручали начинающим разработчикам. Опытный специалист, в свою очередь, использует ИИ как усилитель продуктивности: он успевает закрывать больший объем работы, и компании реже видят необходимость расширять штат.

У такого подхода есть долгосрочные риски. «Джуниор»‑позиции исторически служили «кузницей кадров»: именно через них компании выращивали будущих специалистов среднего и старшего уровней. Если тенденция на сокращение найма новичков сохранится, через несколько лет рынок может столкнуться с усилением дефицита опытных сотрудников — тех самых, которых сегодня так сложно найти.

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