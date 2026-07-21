Зарплаты российских ИТ-специалистов в первом полугодии 2026 года росли медленнее инфляции. По данным исследования «Хабр Карьеры», медиана увеличилась на 4,5% год к году и достигла 191 тыс. руб. Годом ранее темпы роста были почти в четыре с половиной раза выше и составляли 20%.

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В основу исследования легли данные более чем из 45 тыс. анонимных анкет. На замедление зарплатной динамики указывала и статистика HeadHunter — суммы, которые работодатели предлагали в ИТ-вакансиях, выросли за год лишь на 3%, до 98,8 тыс. руб.

Разрыв между столицей и регионами продолжил увеличиваться. Медианная зарплата ИТ-специалистов в Москве достигла 235 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., а в остальных регионах — 160 тыс. руб. Региональная медиана оказалась на 16% ниже общероссийской, хотя годом ранее отставание составляло 14%.

Самую заметную прибавку за полугодие получили специалисты техподдержки — их зарплаты выросли на 10%. Доходы ИТ-маркетологов увеличились на 9%, а специалистов по продажам — на 8%. У разработчиков медиана почти не изменилась, прибавив лишь 1%, а в некоторых направлениях ушла в минус. Зарплаты ERP-программистов снизились на 22%, специалистов по базам данных — на 13%, а разработчиков игр — на 8%. Фрилансеры стали зарабатывать на 13% меньше, тогда как доходы ИТ-предпринимателей выросли на 32%, до 216 тыс. руб.

В вакансиях HeadHunter быстрее всего росли зарплатные предложения для технических писателей — за год они увеличились на 31%. Руководителям групп разработки стали предлагать на 20% больше, а сетевым инженерам и гейм-дизайнерам — на 19%. При этом предложения для дата-сайентистов и DevOps-инженеров снизились, хотя эти специалисты по-прежнему оставались одними из самых высокооплачиваемых на рынке.

Замедление зарплат эксперты связали с охлаждением экономики, высокой ключевой ставкой, сокращением ИТ-бюджетов и падением рентабельности бизнеса. По словам президента «Руссофт» Валентина Макарова, рост расходов и налоговой нагрузки заставил работодателей осторожнее подходить к повышению зарплат.

На структуру спроса также повлияло развитие искусственного интеллекта. ИИ-инструменты уже взяли на себя часть базовых задач по написанию и тестированию кода, которые прежде поручали начинающим специалистам. Одновременно работодатели проявляли больше интереса к разработчикам ИИ-моделей, специалистам по работе с данными и экспертам по кибербезопасности.

Несмотря на слабый рост зарплат, число занятых в отрасли продолжило увеличиваться. По данным НИУ ВШЭ, в первом квартале 2026 года в российском ИТ-секторе работали около 1,7 млн человек — на 6,4% больше, чем годом ранее. По оценке экспертов, рынок постепенно выходил из периода острого кадрового дефицита, а требования к специалистам становились жестче.

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