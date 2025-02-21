Начиная с февраля сотрудники платформы для видеоприветствий с известными личностями Cameo приступили к работе в офисе в Чикаго с понедельника по четверг. В ответ на переход к такому режиму работы около двадцати работников смогут рассчитывать на увеличение своей зарплаты на $10 тыс. в год, а также на разнообразные привилегии, включая бесплатный обед, бесплатную парковку и доступ к спортзалу, расположенного на территории офиса.

Стивен Галанис, генеральный директор Cameo, подчеркнул, что их основная корпоративная ценность заключается в создании комфортной рабочей среды. Он заявил: «Расстелить красную ковровую дорожку — это наша главная цель, и мы действительно стремимся сделать нашу штаб-квартиру привлекательной для сотрудников». Он также отметил, что компания осознает, что подобные перемены требуют от работников отказа от привычной гибкости, и они стремятся компенсировать это изменение.

В то время как многие сотрудники готовы согласиться на сокращение зарплаты ради продолжения удаленной работы, Cameo надеется, что предложенные условия станут достаточной мотивацией для возвращения в офис.

Галанис и его команду устраивает ежегодное увеличение зарплаты на $10 тыс, так как эта сумма может существенно повлиять на финансовое положение сотрудников. Он отметил, что для младших работников это может стать решающим фактором: «Эта сумма может сыграть ключевую роль в том, смогут ли они арендовать квартиру в городе, или им придется ездить на работу на поезде, в то время как они живут с родителями в пригороде».

Сейчас в Cameo работает 50 сотрудников, из которых 26 находятся в Чикаго. Остальные распределены по различным городам в США и за рубежом, большинство из которых находятся в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Новая инициатива не распространяется на сотрудников, работающих вне Чикаго, однако, если кто-то из них решит переехать, компания готова предложить им дополнительные компенсации за переезд.

Галанис утверждает, что если бы у него была возможность, он работал бы в офисе пять дней в неделю, однако он также осознаёт, что сотрудники начали ценить гибкость, которую они заслуживают. Он говорит, что надеется, что пятница станет «гибким днём», когда работники смогут посетить врача или заняться другими личными делами.

Руководство не планирует контролировать посещаемость. «Мы взрослые люди», — отмечает Галанис, подчеркивая, что если сотрудникам необходимо уйти по личным делам, например, для участия во встрече, они просто должны заранее уведомить своего начальника.

Галанис надеется, что такие изменения вдохновят сотрудников и принесут новую жизнь в творческий процесс и оперативность работы компании. Он хочет, чтобы работники видели его как доступного генерального директора. «Теперь они видят меня каждый день, — сказал он. — Мы прогуливаемся по офису, обедаем вместе. Какой-нибудь стажер может подойти и спросить: Стивен, почему мы никогда не делали этого раньше?» В конечном итоге он подчеркивает, что главной целью является максимизация личного времени, проводимого командой вместе, и создание условий для того, чтобы они могли работать с тем же темпом, что и в поп-культуре.

Ранее председатель Федеральной торговой комиссии (FTC) заявил, что признает обеспокоенность сотрудников по поводу возвращения к полной занятости в офис, однако пандемия COVID давно закончилась, и работникам пора вернуться на свои рабочие места.