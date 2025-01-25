В пятницу председатель Федеральной торговой комиссии (FTC) заявил, что признает обеспокоенность сотрудников по поводу возвращения к полной занятости в офис, однако пандемия COVID давно закончилась, и работникам пора вернуться на свои рабочие места.

В одном из своих первых указов президент Дональд Трамп приказал федеральным служащим вернуться в офис. Председатель FTC Эндрю Фергюсон, отметивший, что Трамп выполнит предвыборное обещание этим указом, ожидает, что сотрудники вернутся к полной занятости в офисе к 3 марта, согласно внутренней служебной записке, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Также ожидается, что требование о возвращении к работе и других изменений приведет к тому, что разочарованные государственные служащие покинут свои рабочие места. Команда Трампа намерена добиться этой цели, чтобы оптимизировать работу правительства за счет сокращения численности персонала, отмены нормативных актов и сокращения бюджетов.

Генеральный директор Tesla Илон Маск, возглавляющий инициативу Трампа по повышению эффективности работы правительства, предсказал, что отмена «привилегии времен COVID» надомной работы вызовет «волну добровольных увольнений, которые мы приветствуем».

Маск, главный спонсор Трампа, приказал сотрудникам Tesla в 2022 году находиться в офисе 40 часов в неделю или покинуть компанию. Другие отрасли США, включая банки на Уолл-стрит, приняли аналогичный подход к возвращению в офисы.

Помимо того, что пандемия закончилась, Фергюсон заявил, что удаленная работа «подорвала богатую и уникальную культуру, которая долгое время делала FTC одним из лучших мест для работы в федеральном правительстве».

«Могу сказать по опыту, что новому сотруднику очень сложно освоиться, когда большую часть времени он общается с людьми на экранах компьютеров, а не с опытными специалистами и наставниками», — добавил он.

Однако в 2023 году 79% сотрудников FTC работали из дома три-четыре дня в неделю, по сравнению с 47% в средних по размеру правительственных учреждениях и 23% в целом по правительству, что говорит о том, что компания может потерять большее количество сотрудников, если они решат уйти в отставку после истечения срока полномочий.

В то же время, когда Трамп выбрал Фергюсона на пост главы агентства, тот поклялся «положить конец вендетте крупных технологических корпораций против конкуренции и свободы слова».

По словам бывшего юриста FTC Дэвида Шварца, ныне партнера в юридической фирме Bryan Cave Leighton Paisner, если сотрудники уйдут, пока идут дела, а Фергюсон будет наращивать темпы своей работы, это существенно повлияет на способность агентства функционировать.

«Пострадают приоритеты председателя. Именно они требуют наибольшей работы, потому что вы начинаете с самого начала», — сказал он.

В меморандуме Фергюсона говорилось, что агентство будет соблюдать разумные условия, ранее предоставленные сотрудникам, а также коллективные договорные обязательства для сотрудников, которые проголосовали за создание профсоюза в сентябре.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы определить, как наилучшим образом решить эти трудности, при этом полностью соблюдая ПМ (президентский меморандум). Наконец, мы разрабатываем процедуру, с помощью которой агентство будет рассматривать запросы на освобождение от ПМ в исключительных обстоятельствах», — сказал он.

Ранее представители транспортной службы Сиэтла призвали жителей быть готовыми к пробкам в новом году, поскольку примерно 50 тыс. сотрудников Amazon по указанию генерального директора Энди Джасси вынуждены вернуться в офис на полную рабочую неделю.