Компания Eight Sleep получила разрешение использовать свою «умную» кровать для помощи в диагностике апноэ во сне в Абу-Даби. Устройство отслеживает показатели организма человека ночью дома, а результаты оценивает врач.

Getty Images, Unsplash

Решение одобрили после оценки медицинских технологий, проведенной Департаментом здравоохранения Абу-Даби. Об этом компания объявила 21 октября на Саммите по будущему здравоохранения в Абу-Даби.

Система собирает данные о частоте сердечных сокращений и дыхания, движениях тела и эпизодах остановки дыхания во сне. На их основе она рассчитывает индекс апноэ-гипопноэ (AHI) — показатель, который помогает оценить частоту нарушений дыхания во время сна.

Врачи могут назначать устройство взрослым с подозрением на обструктивное апноэ сна. При этом кровать не ставит диагноз самостоятельно: специалист анализирует полученные данные с учетом симптомов и истории болезни пациента. Если необходимо, он назначает дополнительные клинические исследования.

Читайте также ИИ научили следить за умственной нагрузкой для лечения хронической боли

Апноэ сна — это расстройство, при котором дыхание человека неоднократно останавливается или становится поверхностным во время сна. По данным компании, оно затрагивает почти миллиард человек во всем мире и связано с повышенным риском гипертонии, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Одно из преимуществ домашнего наблюдения заключается в том, что нарушения дыхания могут проявляться по-разному в разные ночи. Поэтому исследование, проведенное всего за одну ночь в лаборатории, не всегда позволяет получить полную картину. Непрерывный сбор данных потенциально поможет выявлять такие нарушения в течение более длительного времени.

Однако пока компания не представила данные, которые подтверждали бы, что длительное наблюдение с помощью кровати повышает точность диагностики по сравнению с традиционными методами. Полученное разрешение действует в Абу-Даби и не означает, что устройство одобрено для медицинского применения в других странах.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.