Nio представила новый бюджетный бренд под названием Firefly, который компания позиционирует как конкурента Smart от Mercedes и Mini от BMW. Это последняя попытка китайского производителя электромобилей расширить свою клиентскую базу и увеличить объем продаж.

Источник изображения Nio

Генеральный директор Уильям Ли объявил о новом бренде на ежегодном корпоративном мероприятии в Гуанчжоу, указав, что предварительные продажи стартуют немедленно, по цене от $20,4 тыс. Он продемонстрировал три автомобиля Firefly в цветах лаванды, лимона и бежевого, отметив, что автомобиль имеет небольшой радиус поворота в 4,7 метра и оснащен технологией автономной парковки.

Клиенты могут заказывать автомобили через приложение Firefly, которое анонсировало официальный запуск моделей на апрель. Уильям Ли отметил: «Мы разрабатываем машину Firefly, которая будет умнее Mini, сохраняя в то же время свою индивидуальность». Электрический Mini от BMW также стартует в Китае с ценой 148,8 тыс. юаней, а модель Smart #1 от Mercedes стоит от 154,9 тыс. юаней. Также Firefly будет соперничать на рынке с такими местными брендами, как Seal от BYD и Mona от Xpeng.

Nio, один из ведущих китайских производителей электромобилей по объемам продаж, сталкивается с растущей ценовой конкуренцией в стране, поэтому в этом году компания запустила более доступные модели. В мае был представлен новый автомобиль под названием «Onvo».

В Европе Nio реализует всего несколько сотен автомобилей в год. Изначально компания планировала использовать бренд Firefly для расширения своего присутствия на этом рынке, о чем ранее сообщали ее руководители. Этот бренд должен был конкурировать с такими марками, как Renault, Fiat и Peugeot от Stellantis, а также Mini от BMW в сегменте малолитражных автомобилей, где ежегодный спрос составляет около 4 млн единиц.

Тем не менее в октябре Европейская комиссия обложила автомобили Nio, включая электромобили Firefly, дополнительным тарифом свыше 20% на экспорт из Китая в регион, который будет действовать в течение следующих пяти лет. Аналитики считают, что это существенно подорвет ценовую конкурентоспособность марки. Ли не уточнил, где именно на мероприятии планируется продажа Firefly.

Nio намерена достичь безубыточности в 2026 году, удвоив объемы продаж к 2025 году, однако в этом месяце компания сообщила, что темпы роста задерживаются на два года.

Ранее сервис «Авто.ру» поделился результатами исследования спроса на новые автомобили в России. Ценовой сегмент от 10 млн руб. остается единственным на отечественном рынке, где европейские и японские марки продолжают пользоваться популярностью и входят в первую десятку. Что касается автомобилей стоимостью от 5 млн руб., верхние места рейтинга занимают китайские бренды.