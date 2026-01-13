Дебют китайского разработчика микрочипов GigaDevice Semiconductor на Гонконгской фондовой бирже вызвал ажиотаж среди инвесторов. В первый же день торгов во вторник акции компании подскочили более чем на 45%, отразив высокий интерес к технологическому сектору на фоне стремления Китая к технологической независимости, пишет South China Morning Post.

Freepik

Торги открылись по цене 235 гонконгских долларов (около $30) за акцию, что значительно превысило цену размещения в 162 гонконгских доллара (около $21). К концу утренней сессии бумаги удерживали рост на уровне 40%, торгуясь по 226,80 гонконгских долларов.

Примечательно, что еще до официального старта торгов, в понедельник вечером, на «сером» рынке акции уже котировались в диапазоне 224,20–226,80 гонконгских долларов, позволив некоторым инвесторам зафиксировать прибыль около 40%.

В рамках листинга GigaDevice привлекла 4,68 млрд гонконгских долларов (около $600 млн), выпустив 28,9 млн новых акций. Спрос со стороны частных инвесторов превысил предложение в 542 раза, они заняли у брокеров 193,7 млрд гонконгских долларов в виде маржинального кредитования для участия в размещении. Институциональный транш был переподписан примерно в 18 раз. При этом акции компании на Шанхайской фондовой бирже в этот день незначительно снизились (на 1,6%).

Успех дебюта GigaDevice вписывается в общий тренд повышенного внимания к китайским производителям чипов. Интерес подогревается политикой Пекина, направленной на поиск отечественных альтернатив передовым американским технологиям в условиях торговой напряженности и гонки в сфере ИИ.

Например, в декабре акции стартапов по производству графических процессоров Moore Threads Technology и MetaX Integrated Circuits взлетели на 400% и почти 700% соответственно после выхода на шанхайскую площадку.

Однако не все технологические IPO в Гонконге показывают такую динамику. Акции производителя GPU Shanghai Biren Technology в день дебюта выросли на 76%, а разработчиков больших языковых моделей Zhipu AI и MiniMax — на 13% и 109% соответственно.

Аналитики отмечают, что доля высокотехнологичных компаний в гонконгских индексах все еще невелика, что частично объясняет более скромную общую динамику технологического сектора в Гонконге по сравнению с шанхайским Star Market.

Стратег Everbright Securities International Кенни Нг Лай-ин отметил стабильные темпы роста GigaDevice и ее «относительно завершенный» бизнес-портфель, позволяющий предлагать комплексные решения. Компания, основанная в 2005 году, разрабатывает широкий спектр микросхем, включая память, микроконтроллеры и датчики для бытовой электроники, автомобилей и промышленности.

Согласно данным самой компании, в 2024 году GigaDevice заняла второе место в мире по производству чипов памяти NOR-flash с долей рынка 18,5%. Ее чистая прибыль за первое полугодие 2025 года выросла на 11,3% и составила 575,5 млн юаней.