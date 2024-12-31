Немецкая компания Volocopter, специализирующаяся на электрических воздушных такси, подала заявление о банкротстве, сообщает TechCrunch. Она стала последней в череде подобных стартапов, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Компания планирует продолжать работу, пока ищет новых инвесторов.

«Мы опережаем наших коллег по отрасли в технологическом развитии, летных испытаниях и сертификации. Это делает нас привлекательной компанией для инвестирования, пока мы занимаемся внутренней реструктуризацией», — сказал генеральный директор Дирк Хок.

Решение Volocopter было принято после того, как компания несколько месяцев находилась на грани распада. Это произошло через неделю после того, как немецкий стартап Lilium, специализирующийся на электрических аппаратах вертикального взлета и посадки, прекратил свою деятельность. В итоге он был спасен консорциумом инвесторов через день. Сделка должна завершиться в январе.

Volocopter — один из наиболее хорошо финансируемых стартапов в области электрических воздушных такси, собравший сотни миллионов долларов в течение почти 10 лет при поддержке таких крупных автопроизводителей, как немецкий Mercedes-Benz и китайская Geely.

Тем временем Toyota удвоила ставку на Joby Aviation, инвестируя $500 млн в калифорнийскую компанию, которая разрабатывает электрические воздушные такси. Средства будут использованы, чтобы помочь Joby завершить длительный процесс сертификации Type 2 и поддержать коммерческое производство своего электрического самолета с вертикальным взлетом и посадкой.