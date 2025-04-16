Общий объем инвестиций в ИИ-проекты России вырос в прошлом году на 36%, достигнув 305 млрд руб., подсчитали в ИТ-холдинге Т1. Постепенно звание лидеров в ИИ переходит к достаточно консервативным отраслям промышленности, в том числе к нефтегазовым и металлургическим компаниям, которые активно развивают специализированные ИТ-продукты. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Эксперты Т1 ожидают дальнейшего роста капиталовложений компаний в бизнес-решения, построенные на новых технологиях, на уровне 20-30% в год. Это объясняется тем, что предприятия получают инструменты для повышения операционной эффективности и лояльности клиентов и сотрудников, сокращения издержек. Кроме того, автоматизация с помощью ИИ позволяет наращивать темпы производства в условиях кадрового дефицита.

По словам генерального директора Т1 Алексея Фетисова, в 2024 году российские компании стали чаще использовать ИИ в основной операционной деятельности — за год показатель увеличился с 62% до 74%. Бизнес увидел реальный эффект, который проявляется в том числе в сокращении числа аварий, росте эффективности, снижении зависимости от человеческого фактора.

Фетисов отметил, что более активными во внедрении инновационных инструментов являются молодые и быстрорастущие компании, которые считают это значимым фактором конкурентоспособности. Число тех, кто готов инвестировать в ИИ, в этом сегменте достигло 40%.

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По мнению экспертов, решения на базе ИИ незаменимы при обработке корреспонденции и документов, в управлении персоналом и оценке качества обслуживания. Использование цифровых ассистентов существенно снижает нагрузку на сотрудников, так как 54% их рабочего времени уходит на организацию взаимодействий, координацию и поиск данных.

Постепенно звание лидеров в ИИ переходит к достаточно консервативным отраслям промышленности, в том числе нефтегазовой, к металлургическим компаниям, которые активно развивают специализированные ИТ-продукты. Здесь наиболее востребованы две группы решений на основе ИИ:

системы компьютерного зрения для контроля качества продукции и мониторинга экстренных ситуаций;

цифровые помощники, повышающие эффективность и безопасность производственных процессов.

Кроме того, в промышленности все больше пользуются спросом такие ИИ-технологии, как предиктивная аналитика, безопасная обработка данных и оптимизационные решения.