Конституционный суд России признал несоответствующим основному закону страны порядок, при котором собственник жилья или участка мог лишиться права спорить с кадастровой оценкой задолго до того, как увидит налоговое уведомление. Речь идет о так называемой архивной кадастровой стоимости, на которую опираются при расчете налога на имущество и земельного налога.

Unsplash

Раньше все завязывалось на формальный срок, у человека было полгода, чтобы оспорить оценку, и этот срок начинал идти с даты самой оценки. На практике это выглядело так: предприниматель получает уведомление с резко выросшим налогом, а только потом узнает, что по закону уже опоздал что‑то менять, хотя о проблеме узнал только сейчас.

Суд посчитал такой подход нарушением права собственности и принципа прозрачности и честности налогообложения. Судьи пояснили свою позицию так: у собственника должна быть реальная возможность отреагировать на завышенную оценку тогда, когда он впервые видит ее последствия в деньгах, а не задним числом по формальным календарным срокам.

Своим подстановлением КС обязал законодателя переписать правила, по которым оспаривается архивная кадастровая стоимость. Но ждать изменений в законе подавшим жалобу собственникам не придется: суд сразу же ввел временные правила, которые действуют уже сейчас.

Читайте также Налог на склады и цеха могут привязать к кадастровой стоимости

По этим временным правилам у добросовестного налогоплательщика есть год на то, чтобы подать заявление о пересмотре кадастровой стоимости. Отсчет идет с момента, когда он узнал о своих налоговых обязательствах — по сути, с момента, когда получил или считается получившим налоговое уведомление. В этом заявлении можно требовать, чтобы кадастровую стоимость приравняли к рыночной, а потом пересчитать налог за прошлые годы в установленных пределах.

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса это возможность заново посмотреть на налоги по своей недвижимости: офисам, складам, торговым площадям, производственным помещениям. Если кадастровая стоимость заметно выше рыночной, а налоги в последние годы «подскочили», у компаний и предпринимателей появляется дополнительное время и аргументы, чтобы добиться снижения суммы в платежках.

Кроме того, позиция КС задает понятный сигнал для будущих споров: нельзя лишать собственника права защищаться только потому, что он не успел уложиться в формальный срок, о котором фактически даже не знал. Это усиливает переговорные позиции бизнеса в конфликтах с государством и дает шанс пересмотреть завышенные оценки и частично вернуть переплаченные налоги за прошлые периоды.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.