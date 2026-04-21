Российские видеосервисы начали пересматривать принципы работы с контентом, поскольку перспектива попасть под штрафы до 4 млн руб., требования к возрастной верификации и размытые критерии оценки превращают контент из продукта в источник операционных рисков.

Участники рынка отмечают, что за последние годы контроль за содержанием фильмов и сериалов заметно усилился.

Как рассказал «Телеспутнику» гендиректор онлайн-кинотеатра «24ТВ» Владислав Дубров, «проблема кроется не столько в самом факте запрета, сколько в отсутствии четких критериев его применения». В результате даже наличие прокатного удостоверения больше не гарантирует безопасности: разные ведомства могут по-разному трактовать одни и те же сцены.

Дополнительную нагрузку создали технические требования. Площадки обязаны не только маркировать контент, но и проверять возраст пользователей — например, через «Госуслуги». Ответственность за нарушения лежит на сервисах, даже если данные предоставил правообладатель: штрафы достигают 4 млн руб., а в отдельных случаях возможна приостановка работы.

В ответ бизнес выстраивает многоуровневую систему защиты. Проверка начинается еще до публикации: редакторы используют чек-листы, проходят премодерацию названия и описания, сверяются с реестрами запрещенной информации. Все этапы фиксируются, иногда вплоть до времени проверки и ответственного сотрудника.

«В случае судебного спора эти логи станут доказательством добросовестности платформы», — поясняет Дубров.

Параллельно пересматриваются договоры с контент-партнерами. Площадки стараются закрепить в соглашениях расширенную ответственность поставщиков и право оперативно снимать спорный контент без штрафов. Это позволяет частично переложить риски и снизить потенциальные убытки.

Несмотря на это, гарантировать полную безопасность контента сегодня не может никто. В «24ТВ» признают, что претензии могут возникать даже к ретрансляторам, которые не производят, а лишь передают сигнал телеканалов.

Чтобы снизить вероятность санкций, сервисы начинают использовать искусственный интеллект для анализа видеопотока и выявления потенциально рискованных фрагментов. Это ускоряет проверку, но не устраняет главный фактор неопределенности.

«Пока база для штрафа остается субъективной, никакой отраслевой чек-лист не даст гарантии безопасности», — убежден Дубров.

В результате парадоксально, но новые игроки получают преимущество: им проще формировать библиотеку с нуля, сразу учитывая требования регуляторов. Более зрелые платформы, напротив, вынуждены тратить ресурсы на аудит и «очистку» архивов.

Параллельно усиливается и экономическая составляющая. Аналитики отмечают, что контентная политика постепенно становится фактором дохода, поскольку рекламные операторы начинают давать бонусы проектам, соответствующим текущей повестке.

По оценке гендиректора «Ванта Груп» Марии Щербаль, рынок переходит от стратегии «не нарушать» к стратегии «доказывать» соответствие требованиям.

Что это значит для бизнеса

Контент превращается в регуляторный риск, а не просто продукт;

Растут издержки на модерацию, юристов и технологии;

Появляется спрос на внутренние комплаенс-системы;

Меняется логика закупки: безопасность важнее объема;

Конкурентное преимущество получают те, кто умеет управлять рисками, а не только контентом.

