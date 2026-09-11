Российские преподаватели ИТ-дисциплин ожидают появления новых специализаций, связанных с внедрением и контролем искусственного интеллекта. В ближайшие 3–5 лет наиболее востребованной новой ролью может стать специалист по интеграции ИИ в бизнес-процессы, считают 62% участников опроса VK Education. Подробности — в распоряжении «Инка».

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На втором месте оказался инженер по контролю качества ИИ-решений — его назвали 47% респондентов. Еще 45% считают перспективной роль специалиста по этике и безопасности ИИ. В числе других новых направлений преподаватели выделили архитекторов мультиагентных систем (38%), промпт-инженеров (32%) и инженеров по обучению и дообучению моделей (32%).

Одним из ключевых навыков для начинающих ИТ-специалистов станет способность проверять и интерпретировать результаты работы ИИ. На это указали 50% преподавателей. Еще 46% считают важным умение формулировать задачи для ИИ-инструментов, а 30% — системное и архитектурное мышление.

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Понимание принципов работы ML-моделей и их ограничений назвали необходимым навыком 24% участников. Столько же считают, что базовые знания языков программирования сохранят значение, несмотря на развитие ИИ-инструментов. При этом 76% преподавателей выступают за включение основ информационной безопасности и ответственного использования ИИ в программы всех ИТ-направлений.

Наибольший потенциал для применения ИТ-компетенций преподаватели видят в логистике и транспорте — этот вариант выбрали 53% участников. Далее идут промышленность и производство (51%), финансовый и банковский сектор (43%), образование (40%) и медицина и здравоохранение (38%).

Опрос VK Education прошел в августе 2026 года. В нем приняли участие 1 тыс. преподавателей ИТ-дисциплин из российских вузов.

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