Доля компаний, оплачивающих ИИ-сервисы, в августе выросла всего на 0,4 п.п. по сравнению с июлем — до 56%, следует из данных платежной компании Ramp. Индекс составлен по расходам 70 тыс. ее клиентов и отражает распространение платных продуктов на основе искусственного интеллекта в этой выборке.

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Такие паузы в росте индекс Ramp показывал и раньше: в 2025 году доля компаний, оплачивающих ИИ, почти не менялась с августа по октябрь, а к концу года снова начала расти. Сейчас экономист Ramp Ара Харазян обращает внимание и на другую тенденцию — снижение расходов на ИИ в расчете на сотрудника у самых активных пользователей.

Среди 1% компаний с самыми высокими расходами на ИИ в расчете на сотрудника медианный показатель в августе снизился почти на 10% по сравнению с июлем — до $7,2 тыс. в месяц. Харазян допускает, что часть снижения связана с сезоном отпусков, но также указывает на удешевление токенов — единиц, которыми измеряют объем данных при работе с моделью.

К 9 сентября расчетная цена 1 млн токенов в индексе Ramp опустилась до $0,68 с пиковых $1,15 в марте 2026 года. За последний месяц OpenAI и Anthropic объявили о серии снижений цен на свои модели.

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По оценке Харазяна, конкуренция между OpenAI и Anthropic снижает цены для бизнеса. Однако расходы на сотрудника падают в том числе у самых активных покупателей ИИ, от которых рынок ждал значительной части будущего роста. Для разработчиков вопрос в том, сможет ли увеличение потребления компенсировать удешевление моделей.

Клиенты все чаще выбирают более доступные модели — например, GPT-5.6 Terra от OpenAI и модели семейства Claude Sonnet от Anthropic — вместо флагманских версий. Сотрудники компаний-разработчиков ранее говорили, что значительную часть затрат на обучение новой модели удается окупить в первые недели после ее выпуска. Если спрос на флагманы будет расти медленнее, вернуть эти вложения в столь короткие сроки может стать сложнее.

Среди клиентов Ramp много технологических компаний, поэтому ее данные могут завышать оценку распространения ИИ в бизнесе США. По данным опроса Бюро переписи населения США, обновленного 23 августа, об использовании ИИ сообщили 22% компаний. При сопоставлении важно учитывать и разные методики: Ramp фиксирует платежи, а бюро — ответы компаний об использовании технологии.

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Снижение расходов Харазян пока не связывает с массовым переходом бизнеса на открытые модели. В августе платформами доступа к моделям пользовались 6,4% компаний, тративших деньги на ИИ, — или 3,6% всей выборки Ramp. Через такие сервисы доступны и закрытые модели, поэтому доля пользователей открытых решений может быть еще ниже.

Для разработчиков ИИ-моделей и облачных провайдеров с инфраструктурными проектами на сотни миллиардов долларов замедление роста расходов клиентов может стать проблемой: эти вложения нужно окупить. При этом последствия снижения цен зависят от того, какую сторону рынка представляет компания, отмечает Харазян. Бизнесу, который покупает ИИ-сервисы, более доступные модели позволяют сократить затраты.

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