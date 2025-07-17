Согласно совместному исследованию сервисов Отелло и ЮMoney, большинство россиян (60%) предпочитают летом совершать короткие путешествия продолжительностью 1−3 дня. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Анализ данных показывает, что подобные поездки часто организуются спонтанно — 49% респондентов бронировали жилье всего за 3−7 дней до выезда, причем 17% делали это в день поездки или накануне. Лишь 12% участников опроса планировали свой мини-отпуск за месяц и более.

Наибольшей популярностью пользуется экскурсионно-познавательный туризм — 56% опрошенных назвали посещение достопримечательностей основной целью своей последней поездки. Каждый четвертый (24%) предпочел спокойный отдых на природе, тогда как активные виды туризма с походами выбрали 11% респондентов.

Как рассказали «Инку» в Отелло, трендом коротких поездок стала спонтанность с возможностью дегустации традиционных блюд и отдыхом на природе. Так, в последнем коротком путешествии большинство россиян (56%) предпочли пробовать традиционные блюда и посещать кафе, рестораны и рынки. Вторая по популярности активность — отдых на природе, в национальных парках, заповедниках, на экологических тропах (49%). Экскурсии и выставки посещали 41%, а 37% изучали музеи-усадьбы известных личностей.

Такие поездки чаще всего приходятся на выходные дни — этот вариант выбирают 78% путешественников, причем 57% предпочитают уезжать уже в пятницу.

Основным транспортным средством остается личный автомобиль (49%), тогда как 26% выбирают поезда и электрички. Наиболее популярными направлениями стали соседние регионы (51%), тогда как зарубежные поездки составляют лишь 2% от общего числа.

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Финансовая сторона поездок показывает, что основную часть бюджета (51%) занимают транспортные расходы. При этом 55% россиян предпочитают планировать бюджет заранее, тогда как четверть опрошенных тратит деньги спонтанно.

Данные платежной системы ЮMoney подтверждают рост интереса к туристическим услугам — в июне 2025 года количество транзакций в этой категории увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.