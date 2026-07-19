Одна из фирменных черных кожаных курток главы Nvidia Дженсена Хуанга продана на аукционе Sotheby’s за $960 тыс., при стартовой оценке в $40–60 тыс. Вырученные средства направят на поддержку молодых специалистов в сфере технологий.

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Куртка бренда Tom Ford, в которой Хуанг появлялся на презентациях продуктов Nvidia и на профильных конференциях, была сфотографирована и подтверждена компанией PSA как принадлежащая ему во время мероприятия Hon Hai Tech Day в Тайбэе в октябре 2023 года. Подлинность автографа Хуанга на изделии заверило агентство James Spence Authentication.

Средства от продажи поступят на благотворительную инициативу, организованную венчурной компанией Long Journey Ventures из Сан-Франциско, в пользу некоммерческой организации Edge Institute, которая объединяет специалистов из технологической, научной и культурной сфер для совместной работы над проектами во временных поселениях.

Флагманское мероприятие организации, Edge Esmeralda, в прошлом году собрало более 1,3 тыс. участников в калифорнийском Хилдсберге. Средства пойдут на стипендии, гранты и программы резидентства.

Характер связи Хуанга с организацией пока не раскрывается. Основная благотворительная деятельность главы Nvidia ведется через фонд Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, активы которого, по оценкам, превышают $10 млрд.

Фонд ранее выделил $50 млн Орегонскому университету на строительство исследовательского комплекса, а также направил средства Стэнфорду и $22,5 млн Калифорнийскому колледжу искусств.

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Черные кожаные куртки стали визитной карточкой Хуанга: по словам основателя консалтингового агентства New York Fashion Geek Реджинальда Фергюсона, глава Nvidia носит преимущественно дорогие модели Tom Ford, стоимость которых может превышать $10 тыс. за штуку.

Сам Хуанг в 2024 году признавал, что образ ему подбирают супруга и дочь, а по данным The New York Times, черные кожаные куртки он носит уже как минимум 20 лет.

Состояние Хуанга оценивается в $172 млрд, что делает его восьмым по величине состояния человеком в мире; рыночная капитализация Nvidia приближается к $5 трлн.

На этом фоне сумма аукционной продажи куртки не оказывает влияния на личные финансы бизнесмена, однако привлекает внимание к растущему интересу инвесторов и коллекционеров к атрибутике лидеров технологического сектора.

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