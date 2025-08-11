Продажи крепкого алкоголя в магазинах сети «Красное & Белое» на территории Кемеровской области временно прекращены.

Причиной послужило истечение срока действия лицензии у оператора сети — компании «Альфа-М». Согласно имеющейся информации, выданная 11 августа 2020 года лицензия действовала до 10 августа 2025 года включительно.

В настоящее время в торговых точках сети в регионе покупателям доступны только слабоалкогольные напитки, включая пиво и готовые коктейли. По словам представителей магазинов, процесс продления лицензии требует времени, однако точные сроки возобновления продаж крепкого алкоголя не называются.

Напомним, что в начале августа в Вологодской области разгорелся скандал, связанный с заявлениями местных властей о прекращении деятельности сети. Основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников тогда категорически опроверг эту информацию, назвав ее ложной.

В конце июля компания «Альфа-М» обратилась в суд с иском к региональному Министерству экономики, оспаривая законность приостановки действия алкогольной лицензии.

В конце июня депутаты Госдумы внесли законопроект, который вводит понятие «алкомаркет» — магазин, где более 50% выручки за квартал приходится на алкоголь. Документ запретит размещать их в жилых домах, а также ближе 100 м от школ, детсадов, вузов, больниц и спортивных объектов.