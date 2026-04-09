За первые три месяца 2026 года сеть «Красное & белое» (входит в Mercury Retail Holding) сократилась на четыре магазина — до 21 478 точек. Это первое снижение с момента основания компании в 2006 году, следует из данных Infoline. Год назад в январе-марте сеть еще росла. По итогам 2025 года она прибавила 955 магазинов, тогда как в 2024-м открыла рекордные 3705.

У «Бристоля», входящего в тот же холдинг, сокращение продолжилось: минус 14 точек за квартал, до 6762. В первом квартале прошлого года сеть закрыла 101 магазин.

Управляющий партнер Retaility Дмитрий Токарев объясняет ситуацию стратегией гиперэкспансии последних лет. Компания открывала магазины повсюду, иногда буквально в соседних зданиях, чтобы нарастить долю рынка и усилить закупочную мощность. Это позволяло удерживать одни из самых низких цен на алкоголь.

Однако сейчас спрос снижается, продажи алкоголя падают, и ретейлеру приходится закрывать нерентабельные точки. Кроме того, логистика у «Красного & белого» традиционно слабее, чем у крупных конкурентов, так как уровень автоматизации ниже, а издержки — выше.

Региональные запреты бьют по алкомаркетам

Партнер One Story Ольга Сумишевская указывает на еще один фактор — региональные ограничения на продажу алкоголя. С 2024 года субъекты получили такое право и активно им пользуются. В Вологодской области «Красное & белое» лишилось лицензии и теперь работает под вывеской «Продукты». «Бристоль» переименован в «Б-продукты», а доля алкоголя в ассортименте снижена. Ограничения на торговлю в многоквартирных домах действуют, в частности, в Московской области, Бурятии, Калмыкии, Омской и Тюменской областях.

Для алкомаркетов это серьезный удар, поясняет Сумишевская. Алкоголь приносит львиную долю выручки, а точки без него окупаются значительно дольше. В результате ценностное предложение «Красного & белого» и «Бристоля» размывается. Чтобы вернуться к росту, сетям придется менять концепцию в отдельных локациях.

Открытия магазинов у дома рухнули в шесть раз

Проблемы двух сетей — часть общего тренда. По данным Infoline, топ-200 FMCG-ритейлеров открыли за квартал всего 952 магазина шаговой доступности против 5660 годом ранее. Сильнее всего темпы снизили «Красное & белое», «Бристоль», «Вкусвилл» и «Ярче».

Председатель АКОРТ Станислав Богданов называет три основные причины: высокие ставки по кредитам, рост стоимости строительства и оборудования, а также дефицит персонала. Ограничения на продажу алкоголя тоже влияют на рынок — для многих форматов это ключевая часть дохода. В итоге ретейлеры пересматривают портфели, меняют локации и закрывают нерентабельные точки.

Согласно опросу Prognosis и Shopper’s (февраль 2026 года, 800 респондентов), 66% россиян не верят, что региональные ограничения снижают потребление алкоголя. Противоположного мнения придерживаются 23%. При этом статистика Росалкогольтабакконтроля показывает обратное: в 2025 году продажи спиртного без учета пива сократились на 9,3%, до 205,8 млн декалитров. Продажи водки снизились на 3,6%, коньяка — на 9,2%, вина — на 1,9%, пива — на 16,7%.

