В 2025 году на вторичном рынке кредитных обязательств произошла серьезная трансформация. Финансовые организации резко нарастили объемы реализации проблемной задолженности с минимальными сроками просрочки. К такому выводу пришли специалисты компаний ID Collect и ПКБ, проанализировавшие ситуацию в сегменте.

Доля обязательств микрофинансовых структур с просрочкой до полугода в общем объеме уступленных прав требований подскочила до 61%. Для сравнения: годом ранее этот показатель не превышал 44%. В рублевом эквиваленте речь идет о 69,2 млрд.

Банковский сектор также проявил небывалую активность. Объем самых «юных» долгов (со сроком невыплат до года) в портфелях цессионных сделок приблизился к 46% против 37% в 2024-м. Это соответствует 148,4 млрд рублей. Совокупный объем уступленных банками и МФО «ранних» долгов достиг рекордной отметки в 217,6 млрд.

В чем причина досрочного избавления от просрочки

Ключевой фактор перелома — увеличение судебных пошлин, вступившее в силу в прошлом году, поясняют участники рынка. Судебные тяжбы за возврат задолженности стали настолько затратными, что кредиторам экономически целесообразнее реализовывать просрочку на начальных этапах, не дожидаясь ее «созревания».

Генеральный директор ID Collect Александр Васильев отмечает, что микрофинансовые организации вдобавок подталкивает общий рост доли невозвратов. Управляющий партнер ПКБ Павел Михмель обращает внимание на смещение рыночного интереса: теперь в приоритете досудебные портфели, которые оцениваются дороже. Доля банковских долгов, перешедших в судебную стадию, опустилась до рекордного минимума за последние годы — 56%.

Выгода для обеих сторон

Заместитель генерального директора коллекторского агентства АБК Евгения Уткина называет «омоложение» уступаемых портфелей закономерным итогом повышения госпошлин. Длительное удержание проблемных активов и самостоятельное их просуживание утратило экономическую целесообразность. При этом каждая кредитная организация ищет собственную формулу баланса между самостоятельной работой с должниками и своевременной передачей обязательств профессионалам.

Коллекторам, в свою очередь, «молодая» просрочка интересна из-за высоких шансов на восстановление платежеспособности заемщиков: с такими долгами эффективнее выстраивать диалог на досудебной стадии и предлагать реструктуризацию.

Уткина также указывает на объективное ухудшение финансового положения граждан, чьи доходы не успевают за ростом цен и кредитной нагрузкой. Если прежде кредиторы могли годами ждать «созревания» задолженности, то сейчас скорость реализации становится критическим фактором сохранения стоимости актива.

Взгляд в будущее

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств подтверждают: тенденция на продажу более «свежей» просрочки уже укоренилась и имеет все шансы на усиление. Операции с ранними сроками выгодны для всех участников: кредиторы сбывают долги по более привлекательной цене (срок — базовый ценообразующий фактор), а коллекторам работать с такой задолженностью легче.

Для микрозаймов это особенно актуально — взаимодействие с должниками МФО требует максимальной оперативности, поэтому микрофинансисты формируют портфели более высокого качества.

О равновесии интересов говорят и статистические данные: доля реализованных сделок от выставленных на продажу банковских долгов достигла 88%, а усредненная цена поднялась до 7% от основного долга.

Банки и МФО: разнонаправленное движение

Ситуация с проблемными активами в двух секторах в 2025 году складывалась по-разному. В банковском сегменте доля просрочки в портфелях потребительских кредитов ощутимо выросла — с 9 до 13%. Однако эксперты связывают это с «вызреванием» старых займов, оформленных в 2023–2024 годах.

Качество новых выдач, благодаря ужесточению регулирования, напротив, улучшается: удельный вес рискованных ссуд (где нагрузка на заемщика превышает половину дохода) сократился с 32 до 21%.

В микрофинансовом секторе динамика более ровная: уровень просрочки удерживался в коридоре 28–29%, участникам рынка удалось отладить риск-модели и не допустить всплеска дефолтов. В СРО «МиР» прогнозируют, что в текущем году доля проблемных займов сохранится в пределах 25–28%.

