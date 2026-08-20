Одна из ключевых фигур в развитии искусственного интеллекта Фей-Фей Ли заявила, что технологическая индустрия пока не смогла убедительно объяснить обществу пользу от ИИ, и предупредила: рост скептицизма в США несет риски для всего мира.

В. Говорков, 1954 год/Gemini

В интервью Bloomberg TV Ли отметила особую роль США в мировой технологической повестке. По ее словам, если страна не продемонстрирует позитивный путь развития ИИ, проигравшими окажутся все. США, добавила она, должны стать примером того, какую экономическую ценность способен принести искусственный интеллект.

Заявление прозвучало на фоне роста локального недовольства дата-центрами, которые обеспечивают работу сервисов ИИ — жители некоторых регионов США жалуются на нагрузку на водные и энергетические ресурсы.

Согласно опросу Pew Research Center, около половины американцев испытывают больше опасений, чем энтузиазма по поводу распространения ИИ в повседневной жизни. Для сравнения, в странах Азии отношение к технологии заметно позитивнее — Фей-Фей Ли связывает это с системным вниманием к ИИ в образовании на ранних этапах.

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Она назвала себя не только исследователем, но и педагогом, признав, что индустрия недостаточно занималась коммуникацией с широкой аудиторией.

Ее вклад в развитие ИИ включает участие в создании ImageNet — базы данных из миллионов изображений, которая легла в основу современных систем компьютерного зрения.

Сейчас Фей-Фей Ли возглавляет стартап World Labs, разрабатывающий так называемые модели мира — системы, способные ориентироваться и принимать решения в трехмерном пространстве. В феврале компания привлекла раунд финансирования на $1 млрд. По словам Фей-Фей Ли, технология найдет применение в робототехнике, здравоохранении и образовании.

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