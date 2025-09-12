Gemini Space Station, основанная миллиардерами Тайлером и Кэмероном Уинклвоссами, привлекла $425 млн в ходе IPO, установив цену акций выше заявленного диапазона. Компания разместила 15,2 млн бумаг по $28 за штуку вместо ранее ожидаемых $24–26, что позволило оценить бизнес примерно в $3,33 млрд, сообщает Reuters.

Kanchanara, Unsplash

Спрос на акции оказался значительно выше предложения: заявки превышали объем размещения в 20 раз. При этом Gemini ограничила объем привлеченных средств суммой $425 млн, что стало редким исключением для рынка.

Высокий интерес инвесторов объясняется ростом цен на цифровые активы и недавними победами отрасли в споре с регуляторами. В преддверии выхода на биржу Nasdaq инвестировала в частное размещение компании $50 млн. Торги стартуют в пятницу под тикером GEMI.

Сектор криптовалют стал одной из ключевых опор возрождающегося рынка IPO в США. Так, накануне эмитент стейблкоинов Figure Technology привлек $787,5 млн, а ранее предложения расширили Bullish и Circle.

Днями ранее, в годовщину принятия закона, сделавшего биткоин официальным платежным средством, Сальвадор приобрел 21 BTC. Президент Найиб Букеле сообщил в X, что покупка имеет символическое значение и отсылает к ограниченному выпуску криптовалюты в 21 млн монет.