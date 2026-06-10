Три крупнейших банка Японии объявили о планах совместно выпустить стейблкоины до конца текущего финансового года, который завершится в марте 2027-го. Проект показывает, как японский финансовый сектор постепенно разворачивается к цифровым платежам и блокчейну, хотя наличные и банковские карты по-прежнему остаются в стране основными способами расчетов.

Romeo, Unsplash

Банковские подразделения Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group создадут специальный совет. Он займется операционной моделью проекта и подготовкой к выпуску цифровых активов, говорится в совместном заявлении компаний.

Проект реализуется при поддержке Агентства финансовых услуг Японии. Регулятор участвует в экспериментальной фазе программы, которая вписывается в курс страны на модернизацию платежной инфраструктуры с помощью блокчейна и цифровых активов.

Читайте также Tether выпустит цифровой лари вместе с правительством Грузии

Стейблкоины — это цифровые токены, стоимость которых привязана к традиционным валютам или другим активам. Для банков они интересны как инструмент ускорения расчетов, снижения комиссий и развития трансграничных платежей.

Банки пошли в криптоинструменты

Глобальный интерес к стейблкоинам усилился после того, как их развитие поддержал президент США Дональд Трамп. При этом политики и финансовые эксперты предупреждают, что массовое распространение таких инструментов может увести часть средств из традиционной банковской системы и создать новые риски для регулирования.

В самой Японии рынок стейблкоинов пока только формируется. Одним из первых заметных проектов стал стартап JPYC, который в октябре прошлого года начал выпускать цифровые токены, привязанные к иене. Для японской экономики, где наличные и карты долго сохраняли доминирующие позиции, это стало одним из признаков постепенного перехода к цифровым платежным инструментам.

Дополнительный импульс сектору может дать и недавняя инициатива комиссии правящей партии Японии. В опубликованном в этом месяце предложении она призвала активнее продвигать стейблкоины, обеспеченные иеной, для международных расчетов в странах Азии.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.