Компания Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, объявила о запуске цифрового актива, привязанного к грузинскому лари. Проект готовят совместно с правительством Грузии, а его цель — вывести национальную валюту в инфраструктуру цифровых активов.

Coinwire Japan, Unsplash

Стейблкоин под названием GEL₮ должен стать цифровым эквивалентом грузинского лари и будет поддерживаться механизмом привязки к фиатной валюте. В Tether отмечают, что инициатива реализуется при участии государственных структур Грузии и должна сблизить традиционную финансовую систему с криптоиндустрией.

Стейблкоины — это криптовалюты, курс которых привязан к традиционным валютам, например доллару или евро. Их используют в криптотрейдинге, переводах и расчетах внутри цифровых экосистем. За последние годы этот сегмент заметно вырос и стал одним из ключевых для крипторынка.

Читайте также Биткоин пережил худший старт года за 8 лет, потеряв почти четверть стоимости

Запуск GEL₮ может стать тестовым кейсом для других стран, которые хотят встроить национальные валюты в цифровую инфраструктуру. Для Грузии это еще и способ усилить роль государства в регулировании и использовании криптоактивов.

В начале года Московская биржа заявила, что планирует запустить в России торги криптовалютами. Площадка уже подготовила концепцию и рассчитывает начать операции летом 2026 года после вступления в силу закона «О цифровой валюте и цифровых правах». Речь идет о прямых сделках с криптоактивами, прежде всего с биткоином и эфиром, а не о деривативах.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.