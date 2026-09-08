Четыре крупных европейских мобильных оператора — Deutsche Telekom, Orange, Vodafone Group и Telefónica — обсуждают объединение, чтобы претендовать на спутниковые частоты ЕС и запустить сервис прямой связи между спутниками и смартфонами. Такой проект мог бы конкурировать со Starlink, пишет Bloomberg News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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Будущий консорциум может побороться за часть диапазона 2 ГГц, которую Еврокомиссия предлагает зарезервировать для европейских операторов. Эти частоты предназначены для сервисов direct-to-mobile. Они позволяют мобильным устройствам подключаться к спутникам там, где нет наземной сети.

Но пока речь идет лишь о предварительных переговорах: конкретных договоренностей у участников нет. По данным Bloomberg, компании еще не решили, будут ли создавать консорциум и подавать общую заявку.

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Операторы заинтересовались частотами после того, как ЕС решил пересмотреть правила распределения спутникового спектра. В мае Еврокомиссия предложила зарезервировать за европейскими компаниями большую часть диапазона 2 ГГц после истечения действующих лицензий в 2027 году. Так Брюссель хочет поддержать собственную спутниковую отрасль и снизить зависимость от американских игроков.

По предложению Еврокомиссии, треть диапазона отведут оператору из ЕС для правительственной, критически важной и военной связи. Его сервисы должны быть интегрированы с системой IRIS². Еще две трети частот предназначены для коммерческого использования. Половину этого ресурса зарезервируют для новых операторов из ЕС, а вторую сделают доступной и европейским, и зарубежным компаниям.

Если Deutsche Telekom, Orange, Vodafone и Telefónica договорятся, их консорциум сможет претендовать на коммерческую часть диапазона, предназначенную для новых европейских игроков на рынке спутниковой связи.

IRIS² — будущая европейская группировка примерно из 290 спутников на разных орбитах. Ее создают Еврокомиссия и консорциум спутниковых операторов, в который входят SES, Eutelsat и Hispasat.

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