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Крупнейший испанский банк финансирует экологическую катастрофу в Южной Америке

Новое расследование Global Witness выявило неприятные факты о деятельности банка Santander, который продолжает финансировать массовое уничтожение лесов Гран-Чако — второго по величине лесного массива Южной Америки. Несмотря на публичные заявления о приверженности принципам устойчивого развития, банк остается ключевым финансовым спонсором экологического кризиса в регионе.

Фото: Osvaldo Tesoro/Greenpeace

Согласно данным отчета, Santander с 2011 года участвовал в финансировании аргентинского агрохолдинга Cresud на сумму $1,3 млрд . Этот холдинг через свою дочернюю компанию BrasilAgro ответственен за вырубку более 170 тыс. га лесов в Южной Америке — территории, превышающей площадь трех таких городов, как Мадрид. Примечательно, что $850 млн из этой суммы были предоставлены уже после того, как Santander в 2018 году принял политику ограничения финансирования проектов, связанных с вырубкой лесов.

В 2024 году банк продолжил эту разрушительную практику, выделив более $600 млн компаниям, чья деятельность напрямую связана с производством товаров, способствующих обезлесению — говядины, сои и пальмового масла. Это на 42% больше, чем три года назад, что демонстрирует явное противоречие между публичными заявлениями банка и его реальными действиями.

Экологические последствия этой деятельности катастрофичны. Гран-Чако, где обитает 3,4 тыс. видов растений и 900 видов животных, исчезает с пугающей скоростью. В одной только Аргентине каждый час вырубается площадь леса, эквивалентная 40 футбольным полям.

За последнее десятилетие страна потеряла 25% лесного покрова этого уникального региона, что привело к резкому увеличению выбросов углекислого газа — эквиваленту работы 12 угольных электростанций в год.

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Климатические последствия уже ощущаются по всему региону. В 2022 году Аргентина понесла убытки в размере $2,67 млрд из-за засухи, вызванной изменением климата. В 2023 году наводнения в регионе Чако нанесли ущерб в $1,2 млрд. По оценкам экспертов, ежегодная стоимость экосистемных услуг, которые предоставляли уничтоженные леса, превышает $4,3 млрд.

Особую тревогу вызывает ситуация с коренными народами региона. Только в 2023 году 32 коренные общины в Аргентине были насильственно лишены своих земель. В районах активной вырубки уровень бедности на 47% превышает средний по стране. За последние пять лет зафиксировано 148 случаев насилия против защитников земель.

«Мы называем это экоцидом, — говорит Серхио Рохас, представитель коренного народа ком. — Они уничтожают не только наши леса, но и нашу культуру, наши языки, нашу память. Мы остаемся последними защитниками того, что еще осталось».

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При этом вся эта разрушительная деятельность формально остается легальной. Устаревшие законы и отсутствие эффективного контроля создают идеальные условия для продолжения экологически разрушительного бизнеса. Santander, чья чистая прибыль в 2023 году составила 11,1 млрд евро, отказался предоставить конкретные комментарии по поводу расследования, ограничившись общими фразами о «приверженности принципам устойчивого развития».

Эксперты подчеркивают: пока финансовые институты будут ставить прибыль выше экологии, а правительства — экономический рост выше устойчивого развития, катастрофа будет только усугубляться. Необходимы срочные меры на международном уровне, чтобы остановить это системное уничтожение одного из важнейших экологических регионов планеты.

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