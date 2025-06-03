Незадолго до заседания Банка России по ключевой ставке, запланированного на 6 июня, банки из топ-10 начали снижать проценты по депозитам. Четыре крупных кредитных учреждения скорректировали условия вкладов, преимущественно уменьшив доходность.

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Среди них — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк. Наибольшее снижение коснулось шестимесячных депозитов: ставки упали на 0,3–2 процентных пункта. Годовые вклады подешевели на 1–1,2 п. п., а трехмесячные — на 0,3–0,5 п. п.

Т-банк с 29 мая уменьшил ставки по вкладам без пополнения на срок до 17 месяцев на 0,5–1 п. п., но повысил доходность для долгосрочных депозитов (18–24 месяца). Также на 2 п. п. снизилась ставка по «СмартВкладу» с возможностью пополнения.

Совкомбанк в свою очередь отменил трехлетний вклад «Гибкий» с доходностью 22%, оставив максимальную ставку 19,7% для трехмесячных депозитов. Вместо этого банк предложил сезонный вклад «Щедрое лето» с доходностью до 23% при выполнении условий.

Газпромбанк с 31 мая снизил ставки по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе» и «В Балансе» на короткие сроки в среднем на 0,2–0,3 п. п.

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Альфа-банк также сократил доходность по большинству вкладов сроком до года, за исключением четырехмесячного депозита «Новые деньги», где ставка выросла. Кроме того, с 1 июня снизились проценты по «Накопительному Альфа-счету».

Некоторые банки, не меняя ставки, ввели новые сберегательные продукты. Например, Сбербанк запустил накопительный счет «Удачный момент» с доходностью 18% для текущих клиентов, а ВТБ скорректировал условия накопительного счета с автопополнением.

По данным на 2 июня, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках составила 19,36% на три месяца (–0,14 п. п. за неделю), 19,40% на полгода (–0,27 п. п.) и 18,81% на год (–0,27 п. п.). При расчете учитывались вклады от 100 тыс. руб. без дополнительных условий.

Самую высокую ставку — 30% годовых — предлагают Альфа-банк (вклад «Альфа-вклад Юбилейный» на три месяца) и ПСБ (линейка «Народный вклад плюс»). Однако сумма вложений ограничена 50 тыс. руб.

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Среди вкладов без особых условий лидером остается Россельхозбанк с предложением 20,5% на три месяца. На срок шесть месяцев и год максимальная ставка составляет 20% (ВТБ, МКБ, Почта Банк, ПСБ).

Эксперты прогнозируют, что 6 июня ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может дать сигнал о будущем смягчении политики. Это уже влияет на банковский сектор: ставки по вкладам снижаются в ожидании дальнейшего падения ключевой ставки.

Аналитики ВТБ и ПСБ отмечают, что банки могут продолжить корректировку ставок в зависимости от решений регулятора. Если ЦБ начнет снижение, доходность депозитов может упасть до 17–18%.

Также на ставки влияет замедление кредитования: банки меньше нуждаются в привлечении средств, что снижает конкуренцию за вклады. Однако, по мнению экспертов, двузначные ставки сохранятся как минимум до 2026–2027 годов.