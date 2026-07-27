Крупные американские компании стали осторожно возвращаться к найму после примерно полутора лет сдержанной кадровой политики, пишет The Wall Street Journal. Железнодорожный оператор CSX, материнская компания Google Alphabet и другие корпорации в последние дни сообщили инвесторам о планах точечно расширять команды ради роста бизнеса и развития новых технологий.

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Этот поворот заметно отличался от риторики, преобладавшей в корпоративной Америке на протяжении большей части периода активного внедрения ИИ. Крупные работодатели откладывали найм из-за экономической неопределенности и рассчитывали, что искусственный интеллект возьмет на себя часть работы.

Однако часть руководителей признала, что внедрение ИИ потребовало больше затрат и человеческого участия, чем ожидалось. Другие работодатели решили восстановить позиции, закрытые во время предыдущих сокращений.

Президент и операционный директор Booz Allen Hamilton Кристин Мартин Андерсон заявила инвесторам, что компании нужно ускорить найм, поскольку набор сотрудников шел медленнее, чем требовалось. В 2025 году крупный подрядчик американских госструктур объявил о сокращении около 2,5 тыс. рабочих мест после замедления федеральных расходов и пересмотра администрацией Дональда Трампа контрактов с консультантами.

К 30 июня штат Booz Allen сократился до 30,9 тыс. человек — на 7,5% год к году. Однако компания сообщила о восстановлении спроса на свои услуги, особенно в сфере национальной безопасности. Для таких проектов требовались специалисты с допуском к секретной информации, поэтому Booz Allen снова понадобилось расширять команды.

Около полутора лет крупные работодатели старались работать меньшими командами, сокращали офисные позиции и рассчитывали сохранить темпы роста с помощью ИИ. При этом федеральная статистика пока не указывала на всплеск увольнений. За неделю, завершившуюся 18 июля, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 187 тыс. — минимума с сентября 1969 года.

Одной из причин кадрового разворота стала переоценка возможностей ИИ, заявила гендиректор HR-платформы Lattice Сара Франклин. Некоторые компании заморозили найм начинающих специалистов, надеясь передать их задачи ИИ-агентам, но затем выяснили, что для работы с такими системами по-прежнему нужны люди. По словам Франклин, клиенты Lattice снова стали активнее искать сотрудников на стартовые позиции. Такие кандидаты быстрее осваивали ИИ-инструменты и обходились дешевле благодаря более низким зарплатным ожиданиям.

Планы по найму появились не только у компаний, которым нужны офисные специалисты. Производитель инструментов Snap-on намеревался расширить штат для роста бизнеса. В CSX также ожидали, что в ближайшие месяцы число сотрудников поездных и локомотивных бригад немного увеличится из-за оживления спроса. Одновременно железнодорожный оператор собирался компенсировать естественный отток сотрудников в других подразделениях с помощью технологий, а его общий штат все еще оставался ниже прошлогоднего уровня.

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Alphabet продолжит нанимать специалистов для приоритетных направлений, включая искусственный интеллект и облачные вычисления, сообщила финансовый директор компании Анат Ашкенази. Разработчик корпоративного ПО ServiceNow, в свою очередь, запланировал расширить отдел продаж, чтобы развивать быстрорастущие направления, в том числе кибербезопасность.

Гендиректор кадрового агентства Robert Half Кит Уодделл заявил, что влияние ИИ на занятость оказалось мягче, чем многие опасались. По его словам, спрос на найм продолжил восстанавливаться, а часть клиентов агентства снова начала активно искать сотрудников.

Однако говорить о полноценном развороте рынка труда рано. Профессор MIT Пол Остерман, автор новой книги «Disposable Workers» о трансформации занятости, заявил, что пока никто не знает, понадобится ли компаниям больше сотрудников или меньше. По его оценке, работодатели продолжат относиться к штату как к легко сокращаемому ресурсу и чаще переводить людей на контрактную или неполную занятость, а неопределенность вокруг реальных возможностей ИИ сохранится.

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