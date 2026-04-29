Российский непродовольственный ретейл входит в этап глубокой перестройки офлайна. Компании, которые еще недавно конкурировали масштабом магазинов и широтой ассортимента, переходят к противоположной стратегии — уменьшают площади, пересматривают форматы и делают ставку на компактные пространства с высокой оборачиваемостью. Это признак того, что прежняя экономика больших магазинов перестает работать.

По словам консультантов рынка коммерческой недвижимости, сразу несколько крупных сетей разрабатывают новые форматы, рассчитанные на меньшие инвестиции и более быстрый возврат вложений. Бизнесу приходится реагировать сразу на несколько факторов — падение покупательской активности, рост стоимости заемных денег, увеличение расходов на ремонт и эксплуатацию помещений и устойчивый переток части продаж в онлайн.

Если раньше крупный магазин считался символом силы бренда и инструментом захвата доли рынка, то теперь он все чаще становится источником избыточных затрат. Большие площади требуют высокого товарного наполнения, большего числа сотрудников, дорогой отделки и стабильного клиентского потока. При снижении посещаемости торговых центров такая модель становится менее выгодной.

Именно поэтому сети ищут более точные решения. Так, Lime прорабатывает формат магазинов площадью 1,2–1,5 тыс. кв. м. Для компании это способ масштабироваться в регионах, где спрос слабее столичного, а запуск флагманских объектов экономически рискован. Новый формат позволяет сосредоточиться на самых востребованных категориях и снизить стартовые расходы.

Пересматривается и сама функция магазина. Сегодня торговая точка должна не просто продавать, а решать сразу несколько задач: поддерживать узнаваемость бренда, работать как шоурум, обслуживать онлайн-заказы и удерживать клиента за счет удобства. Поэтому часть игроков совмещает продажи с сервисными зонами, кафе или дополнительными категориями товаров.

Так, Sela открыла концептуальный магазин нового типа, где объединены одежда, товары для дома и кафе. Это отражает общий тренд: ретейлеры пытаются увеличить время пребывания посетителя и превратить магазин в пространство впечатлений, а не просто в точку покупки.

Технологичные сети идут по другому пути. «М.Видео» перестраивает ряд точек в формат магазина-склада, где основная роль торговой точки — сборка, выдача и доставка интернет-заказов. В этой модели площадь становится частью логистической цепочки, а не классической витриной.

«Детский мир» развивает компактные магазины площадью до 400 кв. м. Такая стратегия позволяет быстрее заходить в небольшие города и локальные торговые центры, где крупный формат не окупается. Для федеральных сетей это возможность расширять присутствие без лишней нагрузки на бюджет.

Читайте также Селлеры обвинили маркетплейсы в навязывании скидок и высоких комиссиях

Изменения диктует и сам покупатель. Потребитель стал рациональнее: заранее сравнивает цены, изучает ассортимент онлайн и приходит в магазин за конкретной покупкой. Ему важны скорость, близость и понятный выбор, а не длинные торговые ряды и тысячи позиций на полках.

На этом фоне трансформируются и торговые центры. Они постепенно становятся пространствами досуга, где растет роль ресторанов, развлечений и сервисов. Классическая fashion-торговля теряет часть площадей, а ретейлеры вынуждены искать более гибкие форматы присутствия.

Эксперты считают, что компактные магазины станут одной из ключевых моделей развития рынка в ближайшие годы. Они требуют меньше вложений, быстрее запускаются, проще адаптируются под районный спрос и лучше вписываются в омниканальную стратегию, где офлайн и онлайн работают как единая система.

Таким образом, речь идет не просто о сокращении площадей, а о полном пересмотре роли магазина в современной торговле. Для ретейла это попытка сохранить прибыльность в новой экономике потребления.

