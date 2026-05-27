Российский рынок онлайн-бронирования отелей начал заметно дробиться. Крупнейшие онлайн тревел-агентства теряют долю, а более мелкие платформы и зарубежные игроки, наоборот, растут. Одним из самых заметных бенефициаров перестановок стал китайский Trip.com, который за год более чем удвоил присутствие в России.

По данным Travelline, с 1 по 19 мая на десять крупнейших сервисов бронирования пришлось 83,66% всех гостиничных продаж против почти 86% годом ранее. В марте их доля составляла 82,59%, в апреле — 83,41%. При этом онлайн-тревел-агентства в целом продолжают усиливаться как канал продаж. Сейчас через них проходит 59,06% всех онлайн-бронирований отелей.

Основной вклад в снижение дали сразу несколько заметных игроков рынка. Доля «Яндекс Путешествий» за год сократилась с 21,22% до 20,19%, Acase.ru — с 13,68% до 10,69%, Bronevik.com — с 7,91% до 6,3%.

Ослабление позиций «Яндекс Путешествий» совпало с конфликтом сервиса с гостиничными сетями. В феврале 2026 года восемь операторов, управляющих более чем 50 тыс. номеров, приостановили сотрудничество с агрегатором после повышения базовой комиссии с 15% до 17%. Позже часть компаний вернулась на платформу после новых договоренностей, но конкуренты к тому моменту уже успели перехватить часть спроса.

В это же время начали расти альтернативные игроки. Доля Ozon Travel увеличилась с 2,13% до 3,76%, «Т-Путешествий» — с 3,26% до 3,49%, «Отелло» — с 2,27% до 2,66%. Самый резкий рост показал Trip.com. За год его доля поднялась с 1,42% до 3,3%.

Участники рынка считают, что китайская платформа со временем сможет претендовать на более заметную роль в России благодаря масштабу бизнеса и активному продвижению. Но дальнейший рост иностранных онлайн-тревел-агентств будет зависеть от позиции регуляторов и возможных ограничений для зарубежных сервисов.

На рынке также усилилось давление на маржинальность. Онлайн-тревел-агентства конкурируют скидками, акциями и субсидиями для гостиниц, но рост расходов подталкивает площадки к повышению комиссий. Для отельеров это становится новым поводом для конфликтов с агрегаторами.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.