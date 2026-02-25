Туристический сервис «Яндекс Путешествия» объявил о рекордном увеличении базы объектов размещения. Количество доступных для бронирования вариантов выросло в полтора раза с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика наблюдается на фоне конфликта с крупными гостиничными операторами, которые в феврале покинули платформу из-за несогласия с новыми условиями сотрудничества. Подробности — в распоряжении «Инка».

Andrew Neel/Unsplash

Сейчас в каталоге сервиса представлено более 144 тыс. объектов из всех регионов России. Суммарный номерной фонд, доступный для бронирования через платформу, впервые превысил один миллион.

Лидерами по приросту стали субъекты Федерации, активно развивающие туристическую инфраструктуру. В Нижегородской области количество предложений увеличилось на 63% по сравнению с прошлым годом. В Республике Башкортостан рост составил 49%, в Ростовской области — 43%, в Иркутской области — 37%, в Карачаево-Черкесии — 28%, а в Республике Алтай — 23%.

Традиционные туристические центры также наращивают присутствие на платформе. Москва прибавила 39%, Санкт-Петербург — 54%, а Краснодарский край — 44%. Такая динамика говорит о том, что отельеры по всей стране активно осваивают цифровые каналы продаж.

Евгений Абрамзон, возглавляющий «Яндекс Путешествия», объяснил позитивные результаты системной работой по развитию внутреннего туризма: за последние четыре года компания выделила на это направление более 21 млрд руб. Средства инвестировались в продвижение российских регионов, поддержку малого и среднего гостиничного бизнеса и повышение доступности путешествий для россиян.

Особое внимание, по словам Абрамзона, уделяется развивающимся туристическим направлениям. Платформа помогает обеспечивать загрузку небольших отелей в регионах, которые только начинают раскрывать свой туристический потенциал, и создает новые точки роста для местной экономики.

Позитивная статистика публикуется на фоне острого противостояния с лидерами гостиничного рынка. В конце января туристическая отрасль резко раскритиковала «Яндекс Путешествия» за повышение базовой комиссии с 15% до 17%. Новые условия вступили в силу с 1 февраля и вызвали бойкот со стороны крупнейших операторов.

С платформы ушли Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп». Под управлением этих сетей находится около 50 тыс. номеров по всей стране. Отельеры прекратили продажи после того, как агрегатор отказался пересматривать новые условия, несмотря на обращение Российского союза туриндустрии.

