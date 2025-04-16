Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил замечания и предложения к разработанному Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроекту. Новые правила ужесточают критерии для иностранных инвестиций в российские стратегические компании и увеличивают спектр сделок, требующих согласования в профильной правительственной комиссии.

Разработанная ФАС инициатива была представлена на обсуждение в феврале 2025 года.

Разработку поправок служба аргументировала необходимостью предупреждения рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в стратегические компании. Они также направлены на совершенствование правового регулирования в указанной сфере и улучшение инвестиционного климата.

Глава РСПП Александр Шохин направил письмо на имя главы ФАС Максима Шаскольского, в котором говорится, что отдельные положения предлагаемых поправок «вызывают серьезные опасения у бизнес-сообщества». Однако в целом бизнес «поддерживает необходимость государственного контроля за иностранными инвестициями».

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В частности, РСПП не устраивает предлагаемое поправками определение хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для страны, как «недопустимо широкое».

По мнению бизнес-сообщества, это «создает риски отнесения к данной категории фактически любой крупной российской компании», в том числе тех, которые стратегические виды деятельности не осуществляют, а только «могут их осуществлять в будущем» в связи с наличием необходимых ресурсов.

Поскольку критериев выявления потенциальных участников нет, это «означает практически для любого крупного российского предприятия серьезные риски признания ничтожными сделок», не прошедших процедуру согласования в правительстве, указывает РСПП.

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Также в письме отмечено, что некоторые положения поправок могут затронуть портфельные инвестиции иностранцев в публичные российские группы компаний, в чей состав входят стратегические предприятия, а также привести к сокращению инвестиционной активности «ввиду дополнительных затрат и потенциальных рисков для приобретателей».

В пресс-службе ФАС сообщили, что ведомство собрало мнения заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также профильных общественных объединений, в том числе РСПП. Там также отметили, что в связи с поступившими предложениями оно занимается доработкой положений законопроекта.