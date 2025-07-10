Аналитический центр ВЦИОМ провел исследование, посвященное современным практикам гостеприимства в России. Результаты показывают, что, несмотря на стремительную цифровизацию общества и изменение образа жизни, традиции домашнего гостеприимства остаются важной частью российской культуры.

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Согласно полученным данным, подавляющее большинство россиян сохраняют активные социальные связи. За последние полгода 77% опрошенных посещали друзей или родственников, а 80% принимали гостей у себя дома.

Чаще всего россияне ходят в гости к друзьям (64%). Семейные связи также играют значительную роль: треть опрошенных регулярно навещают родителей, а 31% посещает других родственников.

При этом общение с коллегами преимущественно остается за пределами домашнего пространства — только 13% респондентов ходят в гости к коллегам, предпочитая поддерживать профессиональные отношения на нейтральной территории.

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Молодежь демонстрирует наиболее активную социальную жизнь, поддерживая разнообразные связи с друзьями и родственниками. Люди среднего возраста чаще всего навещают своих родителей, в то время как представители старшего поколения преимущественно выступают в роли принимающей стороны, особенно для своих детей и внуков.

В исследовании, проведенном среди 1,6 тыс. россиян, также отмечается, что 21% опрошенных регулярно навещают своих братьев и сестер, 18% — детей, а 13% поддерживают соседские связи через взаимные визиты. Менее распространены посещения бабушек и дедушек (11%) и внуков (7%).