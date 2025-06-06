ООО «Локалкитчен» (юрлицо «Кухни на районе») раскрыло нового основного владельца: 97,42% долей с 4 июня 2025 года принадлежат компании «Технологии готовой еды». Об этом сообщает Shopper’s со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Изменения происходят на фоне переориентации бизнеса после массового отравления в 2024 году.

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Издание отмечает, что «Технологии готовой еды» на 90% принадлежат Ираклию Полунину, владеющему ресторанными компаниями «Нама», «Бриз» и «Рассвет», и на 10% — Михаилу Сафарову, совладельцу «Медуза парк». Оставшиеся 2,58% «Локалкитчен» сохранил бывший генеральный директор и сооснователь сервиса Антон Лозин.

Как сообщил «Интерфаксу» представитель «Локалкитчен», в рамках сделки было выкуплено оборудование компании. «Планов по возобновлению бизнеса под брендом „Кухня на районе“ нет», — добавил он.

Летом прошлого года «Кухня на районе» оказалась в центре скандала: из-за фасоли в салате лобио под брендом «Кухня на районе», купленном в «Самокате», произошла самая крупная в России за последние 25 лет вспышка ботулизма. Фасоль поставляла фирма «Савон-к».

Тогда пострадали свыше 400 человек, двое скончались, а суд приостановил работу сервиса на 90 дней. Пострадавшие подали иски против компании. Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и коммерческий директор «Савон-к» Владимир Шин были отправлены под домашний арест, повар Карим Норматов — в СИЗО.

В декабре 2024 года основатели Рокетбанка Алексей Колесников и Олег Козырев, бывший маркетолог банка Кирилл Родин, создавшие вместе с Лозиным «Кухню на районе», а также «О2О холдинг» (совместное предприятие Сбербанка и VK), ставший основными владельцами сервиса в 2020 году (VK покинула СП в 2022 году), вышли из состава учредителей.

«Локалкитчен» получила беспроцентный заем на 291 млн руб. с «основным хозяйственным обществом», которое владеет больше 97,4% капитала компании. В 2024 г. получила от него же займов на общую сумму 1,27 млрд руб., пишет издание со ссылкой на бухгалтерскую отчетность.

Компания также переориентируется на «чисто производственное направление деятельности» и сокращает штат, сказано в документах. Выручка организации упала на 40% до 2 млрд руб., убыток вырос до 4,4 млрд руб. с 1,3 млрд руб.