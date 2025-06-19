Лето 2025 года предлагает богатый выбор культурных событий — от громких премьер в Большом и Мариинке до камерных концертов в старинных усадьбах. Главным хитом может стать фестиваль Мацуева в Суздале, где классика встречается с современными интерпретациями под открытым небом.

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В конце июня на Новой сцене Большого Театра состоится премьера балета «Дягилев» на музыку Равеля и Дебюсси в постановке британского хореографа Алессандро Каггеджи. Билеты на спектакль достигают 50 тыс. руб.

А с 25 по 29 июня на основной сцене пройдет опера «Аида» Верди в постановке Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Цены на билеты — от 1,5 до 25 тыс. руб. Также в афише — опера «Богема» Пуччини и балет «Светлый ручей» Шостаковича.

Пока Большой театр радует москвичей, Мариинский театр представит в Петербурге оперные шедевры — от «Хованщины» Мусоргского и «Кармен» Бизе до «Травиаты» и «Риголетто» Верди. В репертуаре также балетные постановки, билеты на которые можно было приобрести до 14 тыс. руб.

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Лето — время музыки на свежем воздухе. В усадьбах Архангельское, Царицыно и Кусково пройдут концерты классической музыки. А в московском саду «Эрмитаж» состоится Большой джазовый фестиваль с участием Ларисы Долиной, Игоря Бутмана и Валерия Сюткина.

Главным событием лета должен стать фестиваль Мацуева в Суздале. Он пройдет с 29 июня по 5 июля. Билет на один концерт стоит 1 тыс. руб., а абонемент на все дни — 3,7 тыс.

В программе — открытие с Аидой Гарифуллиной и самим Мацуевым в Суздальском кремле, «Парад виртуозов» с Владимирским симфоническим оркестром (30 июня), вечер балета с артистами Мариинки (1 июля), концерт в Спасо-Евфимиевом монастыре (3 июля) и симфоджаз на закрытии (5 июля).

Кроме того, в Большом зале Московской консерватории пройдет II Международный конкурс им. Рахманинова, а в Петербургской филармонии — фестиваль «Музыкальная коллекция» с участием молодых пианистов (билеты до 1,8 тыс. руб.).