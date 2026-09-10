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Курьеры вышли на первое место по зарплатам среди операционного персонала

Курьеры оказались самой высокооплачиваемой из пяти категорий операционного персонала, которые изучили аналитики. Во II квартале 2026 года им предлагали медианную зарплату в 125 550 руб. в месяц — на 23% больше, чем годом ранее. При этом число вакансий за год выросло сразу на 124%, следует из исследования Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР) на основе данных hh.ru.

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Больше всего курьеры нужны розничной торговле — на нее приходится 72% вакансий. Еще 19% предлагают компании из сферы перевозок и логистики, 6% — гостиницы и общепит. При этом желающих работать курьерами прибавилось гораздо меньше: число резюме за год выросло на 30%.

Курьеров при этом по-прежнему не хватает. Представитель АЦ РИР связывает рост зарплат с дефицитом работников и высокой текучестью: работа считается физически и морально тяжелой, поэтому подходит не всем. Ситуацию меняет и распространение гибкой занятости, когда компании привлекают исполнителей на отдельные смены и временные слоты.

Остальным изученным категориям предлагают меньше. У супервайзеров медианная зарплата выросла на 16%, до 120 000 руб., хотя число вакансий сократилось на 10%, а резюме стало больше на 12%. Кладовщикам теперь предлагают 70 000 руб. (+13%), продавцам-консультантам — 56 900 руб. (+4%), мерчандайзерам — 56 300 руб. (+12%).

У этих профессий соотношение вакансий и резюме складывается иначе. Число резюме кладовщиков выросло на 30%, продавцов-консультантов — на 36%, мерчандайзеров — на 35%. Вакансий кладовщиков при этом стало больше на 40%, продавцов-консультантов — меньше на 10%, а мерчандайзеров — больше лишь на 8%.

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В Москве курьерам предлагают еще больше. За год медианная зарплата в вакансиях выросла на 32%, до 140 000 руб. Разрыв между Москвой и регионами составил 14,5% — меньше, чем у остальных четырех изученных профессий. Для сравнения, у продавцов-консультантов он достигает 43,3%.

До конца года зарплаты операционного персонала, вероятно, продолжат расти, но уже медленнее, считает HRD Diversity Group Анна Алексашина. Большое число резюме само по себе не решает проблему найма: работодателям по-прежнему не хватает подходящих людей из-за дисбаланса между профессиями, квалификациями и регионами. Быстрее всего зарплаты могут расти в доставке, транспорте, складской логистике, рознице и электронной коммерции.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также связывает рост зарплат курьеров с тем, что доступных работников становится меньше. По его словам, в первом полугодии миграционный приток оказался одним из самых низких более чем за 15 лет, если не учитывать пандемию и мобилизацию осенью 2022 года. Дополнительно на рынок влияют высылка мигрантов и рост стоимости их труда.

Данные SuperJob тоже показывают рост зарплат курьеров в Москве. Водителям-курьерам на полной занятости теперь предлагают медианные 150 000 руб. в месяц (+11%), пешим курьерам и доставщикам на велосипедах, самокатах и скутерах — 105 000 руб. (+17%). В отдельных вакансиях суммы доходят до 350 000 и 200 000 руб. соответственно, хотя заработок сильно зависит от числа выполненных доставок. В Wildberries дополнительного спроса на курьеров ждут с началом высокого сезона, а выплаты меняют в зависимости от нагрузки и соотношения спроса и предложения.

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