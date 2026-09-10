Курьеры оказались самой высокооплачиваемой из пяти категорий операционного персонала, которые изучили аналитики. Во II квартале 2026 года им предлагали медианную зарплату в 125 550 руб. в месяц — на 23% больше, чем годом ранее. При этом число вакансий за год выросло сразу на 124%, следует из исследования Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР) на основе данных hh.ru.

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Больше всего курьеры нужны розничной торговле — на нее приходится 72% вакансий. Еще 19% предлагают компании из сферы перевозок и логистики, 6% — гостиницы и общепит. При этом желающих работать курьерами прибавилось гораздо меньше: число резюме за год выросло на 30%.

Курьеров при этом по-прежнему не хватает. Представитель АЦ РИР связывает рост зарплат с дефицитом работников и высокой текучестью: работа считается физически и морально тяжелой, поэтому подходит не всем. Ситуацию меняет и распространение гибкой занятости, когда компании привлекают исполнителей на отдельные смены и временные слоты.

Остальным изученным категориям предлагают меньше. У супервайзеров медианная зарплата выросла на 16%, до 120 000 руб., хотя число вакансий сократилось на 10%, а резюме стало больше на 12%. Кладовщикам теперь предлагают 70 000 руб. (+13%), продавцам-консультантам — 56 900 руб. (+4%), мерчандайзерам — 56 300 руб. (+12%).

У этих профессий соотношение вакансий и резюме складывается иначе. Число резюме кладовщиков выросло на 30%, продавцов-консультантов — на 36%, мерчандайзеров — на 35%. Вакансий кладовщиков при этом стало больше на 40%, продавцов-консультантов — меньше на 10%, а мерчандайзеров — больше лишь на 8%.

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В Москве курьерам предлагают еще больше. За год медианная зарплата в вакансиях выросла на 32%, до 140 000 руб. Разрыв между Москвой и регионами составил 14,5% — меньше, чем у остальных четырех изученных профессий. Для сравнения, у продавцов-консультантов он достигает 43,3%.

До конца года зарплаты операционного персонала, вероятно, продолжат расти, но уже медленнее, считает HRD Diversity Group Анна Алексашина. Большое число резюме само по себе не решает проблему найма: работодателям по-прежнему не хватает подходящих людей из-за дисбаланса между профессиями, квалификациями и регионами. Быстрее всего зарплаты могут расти в доставке, транспорте, складской логистике, рознице и электронной коммерции.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также связывает рост зарплат курьеров с тем, что доступных работников становится меньше. По его словам, в первом полугодии миграционный приток оказался одним из самых низких более чем за 15 лет, если не учитывать пандемию и мобилизацию осенью 2022 года. Дополнительно на рынок влияют высылка мигрантов и рост стоимости их труда.

Данные SuperJob тоже показывают рост зарплат курьеров в Москве. Водителям-курьерам на полной занятости теперь предлагают медианные 150 000 руб. в месяц (+11%), пешим курьерам и доставщикам на велосипедах, самокатах и скутерах — 105 000 руб. (+17%). В отдельных вакансиях суммы доходят до 350 000 и 200 000 руб. соответственно, хотя заработок сильно зависит от числа выполненных доставок. В Wildberries дополнительного спроса на курьеров ждут с началом высокого сезона, а выплаты меняют в зависимости от нагрузки и соотношения спроса и предложения.

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