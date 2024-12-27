Курс доллара на внебиржевом рынке резко вырос, превысив 107 руб. После этого рост замедлился. Эксперты «Т-Инвестиций» считают, что это может быть связано с закрытием точечных позиций по валютным инструментам.

Из торговых данных следует, что курс доллара на межбанковском рынке резко вырос и превысил 107 рублей. На пике стоимость доллара составила 107,0067 руб. увеличившись на 7,26%.

К 14:41 по московскому времени рост замедлился до 5,63%, и доллар торговался по 105,3755 руб. Евро торгуется по 108,17 руб. (+3,79%). Биржевой курс юаня составляет 13,39 руб.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что на курс валютной пары «доллар — рубль» могло повлиять закрытие точечных позиций по валютным инструментам. По ее мнению, резкое увеличение стоимости — это временная динамика американской валюты.

«Т-Инвестиции» сохраняют свой прогноз на 2025 год: 99–106 рублей за доллар, 13,7–14,5 рубля за юань.

Ранее Банк России объявил, что с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Это позволит повысить репрезентативность официальных курсов, считает регулятор.