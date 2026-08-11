Novo Nordisk (производитель Ozempic и один из крупнейших игроков мировой фармы) и Amazon Web Services (AWS) заключили стратегическое партнерство, которое должно ускорить поиск и разработку новых лекарств с помощью искусственного интеллекта. Компании уже создали в Лондоне совместный центр, где инженеры и ученые будут работать над ИИ-инструментами для фармацевтических исследований.

Galina Nelyubova, Unsplash

Одна из главных задач партнерства — сократить время от момента, когда ученые находят потенциальную мишень для будущего препарата, до начала испытаний первой дозы на человеке. Для этого компании будут объединять научные данные Novo Nordisk с облачными и ИИ-технологиями AWS.

ИИ планируют использовать, в частности, для поиска перспективных мишеней для лекарств, анализа геномных, медицинских изображений и клинических данных, а также для подготовки клинической документации. Это должно помочь исследователям быстрее находить перспективные направления и использовать результаты ранних исследований при планировании клинических испытаний.

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Novo Nordisk уже сообщила о первых результатах сотрудничества с AWS: по данным компании, ИИ и облачные технологии помогли сократить время подготовки клинической документации, а также повысить производительность более чем 25 тыс. сотрудников.

В рамках нового соглашения AWS станет предпочтительным облачным провайдером и стратегическим партнером Novo Nordisk в области ИИ. Фармацевтическая компания также будет использовать сервисы Amazon Bio Discovery и Amazon Bedrock, а ИИ-агенты на базе Amazon Bedrock AgentCore — для автоматизации и повышения эффективности внутренних процессов.

Для Novo Nordisk это часть более масштабного перехода к использованию ИИ в исследованиях и разработке лекарств. Компании рассчитывают, что совместная работа ученых и ИИ позволит быстрее превращать результаты исследований в новые методы лечения.

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