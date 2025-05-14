Французская косметическая компания L’Oreal SA впервые вышла на американский рынок корпоративных облигаций, разместив бонды на $1 млрд, сообщает Bloomberg.

Фото: L’Oreal / Сайт

Десятилетние облигации компании имеют доходность на 0,625 процентного пункта выше сопоставимых казначейских облигаций США, хотя изначально обсуждался спред в 0,9 п. п., пишет агентство

Ожидается, что облигации получат рейтинг Aa1 от Moody’s Ratings и AA от S&P Global Ratings.

Размещение долларовых бондов стало частью активности семи компаний, которые в тот же день продали высокорейтинговые облигации на общую сумму $6,6 млрд на американском рынке.

Улучшение условий для продажи облигаций связано с ослаблением турбулентности, вызванной апрельскими пошлинами президента США Дональда Трампа, и снижением кредитного риска после мягкого отчета по инфляции.