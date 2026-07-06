Французская косметическая компания L’Oréal сообщила, что благодаря ИИ в четыре раза ускорила разработку новых средств для волос. Алгоритмы помогли исследователям найти новое применение молекулам, которые прежде использовались в уходе за кожей, и адаптировать их для производства шампуней.

Yunus Tug, Unsplash

Глава подразделения потребительских товаров L’Oréal Фабрис Мегарбан рассказал, что компания начала внедрять ИИ в работу исследовательских лабораторий около четырех лет назад. Система изучает свойства молекул и прогнозирует, как они будут воздействовать на кожу и волосы, помогая ученым быстрее отбирать перспективные сочетания ингредиентов.

Одним из последних результатов стала формула шампуня на основе компонентов, которые прежде применялись в средствах по уходу за кожей. В продукте использовали технологию с коллагеном, которая должна придавать волосам дополнительный объем.

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Мегарбан заявил на Глобальном саммите Форума потребительских товаров в Вене, что ИИ помогает значительно ускорить исследования, находить новые сочетания молекул и открывать дополнительные свойства уже известных компонентов.

По оценке Мегарбана, благодаря ИИ L’Oréal теперь может создавать новые продукты примерно в четыре раза быстрее, чем прежде.

Компания использует ИИ, чтобы быстрее разрабатывать и выводить на рынок новые продукты. В прошлом году гендиректор компании Николя Иеронимус представил программу, которая должна ускорить вывод новых косметических продуктов на рынок. Ее запустили после замедления роста продаж L’Oréal.

ИИ все активнее используют и другие производители потребительских товаров. Nestlé, Haleon и Mondelez применяют его при создании новых рецептур, тестировании ингредиентов и оптимизации цепочек поставок.

В Mondelez алгоритмы уже предлагают варианты новых рецептов печенья, которые затем оценивают специалисты. По словам директора компании по информационным и цифровым технологиям Филиппо Каталано, ИИ позволяет сократить разработку с нескольких месяцев до нескольких недель, а в отдельных случаях — с нескольких лет до нескольких месяцев.

Mondelez также использовала ИИ при создании безглютенового печенья Golden Oreo и обновлении рецептуры Chips Ahoy. По данным компании, около 60% рецептов печенья, созданных с помощью системы, показали более высокие результаты, чем традиционные варианты, по совокупности критериев, включая питательную ценность, экологичность и стоимость производства.

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