Amazon запустила нового персонализированного ИИ-ассистента для шопинга — Alexa for Shopping — на базе платформы Alexa+. Сервис, доступный американским пользователям, приходит на смену Rufus — ассистенту, заработавшему в 2024 году. В отличие от предшественника, сосредоточенного на поиске и сравнении товаров, новый инструмент претендует на полную автоматизацию покупательского пути, включая заказы за пределами маркетплейса.

Alexa for Shopping встроена в основную строку поиска и отдельное чат-окно на мобильных устройствах, десктопе и смарт-дисплеях Echo Show. Ассистент учитывает историю покупок, предпочтения и поведенческие паттерны пользователя, чтобы давать персонализированные рекомендации. Среди доступных функций — сравнение товаров, отслеживание цен, настройка регулярных заказов товаров первой необходимости и создание кастомных шопинг-гайдов.

Интересную возможность дают условные сценарии покупок. Пользователь может задать команду вида «Добавь этот крем в корзину, если цена опустится до $10», и Alexa исполнит ее автономно. Через функцию «Купи мне» ассистент также способен совершать покупки на сторонних сайтах от имени пользователя, без его прямого участия в процессе оформления заказа.

Последнее вызывает вопросы. Возможность передоверить ИИ-агенту оплату на внешних ресурсах поднимает проблемы конфиденциальности и автономии: пользователь фактически делегирует системе не только выбор, но и финансовые действия в сторонних магазинах. На фоне растущей дискуссии об ответственности ИИ-агентов это один из первых массовых коммерческих прецедентов такого рода.

Запуск Alexa for Shopping происходит одновременно с другими инициативами Amazon в области ИИ: компания развернула сервис 30-минутной доставки Amazon Now в десятках американских городов и представила функцию Lens Live, которая позволяет находить в интернете товары, которые попали в поле зрения камеры смартфона. Все эти продукты отражают единую стратегию — встроить ИИ в каждый этап цикла покупки.

На этом инициативы Amazon в области ИИ не заканчиваются. Несмотря на то, что компании не удалось создать популярного ИИ-чатбота, техногигант одновременно инвестирует в два конкурирующих стартапа — Anthropic и OpenAI, — которые готовятся к IPO.

