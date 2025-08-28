Летом 2025 года россияне чаще всего выбирали для отдыха комедии, мультфильмы, поп-музыку и книги в жанрах фэнтези и детектива. По данным аналитиков холдинга МТС Медиа, наибольшая читательская активность пришлась на июль. Самыми популярными артистами по прослушиваниям стали MACAN, Zivert и AY YOLA, а продажи билетов на летние концерты выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: МТС Медиа

Онлайн-кинотеатр KION подвел итоги зрительских предпочтений: наиболее популярными у россиян стали комедии, анимация для детей, драмы, боевики и триллеры. Чаще всего фильмы и сериалы смотрели жители Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Свердловской и Ростовской областей. При этом 60% просмотров приходилось на будние дни, а летом пользователи чаще заходили на сервис днем, а не вечером.

В списке лидеров по просмотрам оказались сериалы: «Три сестры», «Театральная зона» и «Жизнь по вызову». Среди фильмов зрители чаще всего выбирали романтическую комедию «Притворись моим мужем», драму «Олень» и боевик «Мастер» с Джейсоном Стейтемом.

Детская аудитория отдала предпочтение фильмам «Чебурашка: Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Леди Баг и Супер-Кот: Париж», «Умка на елке», «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай» и «Легенда о Леди Драконе». Среди мультсериалов лидировали российские проекты «Три кота», «Синий трактор», «Маша и Медведь», «Барбоскины», а также международный хит «Леди Баг и Супер-Кот».

Кроме того, россияне стали активнее посещать концерты: продажи билетов выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользовались концерты Анны Асти, MACAN, группы «Звери», «Три дня дождя», а также фестиваль Zoloto Summer Sound. Средняя цена билета составила 2454 руб., что на 21% выше, чем в 2024 году.

Самыми популярными фестивалями стали Summer Sound, «МТС Live Лето» в Лужниках, Signal, Дикая Мята и Motherland 2025. Стоимость билетов на «МТС Live Лето» выросла всего на 4%, тогда как цены на другие open-air увеличились на 13% и достигли в среднем 3778 руб. В категории детских мероприятий лидировали цирковые шоу и мюзикл «Последняя сказка», а среди выставок — «Жили-Были: школа русской сказки» и «Цифровые надежды» с уникальной LED-инсталляцией «Точка сингулярности», созданной в коллаборации со студией Sila Sveta.

По числу проведенных культурных событий этим летом лидировали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск, а по объему продаж билетов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Тем временем, поп-музыка, рэп, танцевальные и электронные треки, а также русский рок остаются в топе предпочтений слушателей МТС Музыки. Летом 2025 года число уникальных пользователей сервиса выросло на 54% по сравнению с прошлым годом. Главным артистом сезона по числу прослушиваний стал MACAN, главной артисткой — Zivert, а лучшей группой — башкирская AY YOLA. Треком лета признан хит MACAN и Басты «Пусть Бог будет рядом с твоими планами», вошедший в альбом «BRATLAND».

Помимо прочего, россияне много читали: пользователи книжного сервиса «Строки» чаще всего выбирали фэнтези, фантастику, детективы, любовные романы и классику. Наибольшая активность пришлась на Москву и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Пик чтения пришелся на июль — на этот месяц пришлось 51,35% потребления. В июне показатель составил 48%, а в августе — 31,85%. В целом читательская активность за лето выросла на 18% по сравнению с весной. Лидерами по росту интереса к книгам стали Липецкая область, Калмыкия, Волгоградская область, Якутия и Чечня.

В топе самых популярных произведений оказались «Четвертое крыло» и «Железное пламя» Ребекки Яррос, «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, а также романы Хлои Уолш «Удержать 13-го» и «Зацепить 13-го».

В аудиоформате лидировали те же книги Яррос, а также «Лес» Светланы Тюльбашевой в озвучке Григория Переля и Анастасии Шумилкиной, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд в исполнении Давида Ломова и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в озвучке Леонида Ярмольника. При этом региональная статистика показала особое внимание к классике: «Мастера и Маргариту» чаще всего читали во Владимирской, Воронежской и Кемеровской областях, «Анна Каренина» возглавила топ Калининградской области, а в Ненецком автономном округе неожиданным фаворитом стал «Блог бабы Яги» Натали Смит.