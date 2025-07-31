Экс-руководитель VK Борис Добродеев официально вступил в должность генерального директора «Лесты» — разработчика известных игровых проектов «Мир танков» и «Мир кораблей». Это назначение подтвердили ранее появившиеся сведения о кадровых изменениях в компании.

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Новый глава студии одновременно возглавил АО «Айти Технологии» — юридическое лицо, которому в середине июля 2025 года были переданы активы игрового разработчика. В сферу управления Добродеева перешли все три основных подразделения компании: петербургский головной офис, московское представительство и издательское направление.

По словам нового руководителя, «Леста» сосредоточится на трех ключевых направлениях. Компания намерена значительно расширить штат специалистов, сохранить все существующие игровые проекты без сокращений и укрепить лидерские позиции на рынке через внедрение инновационных решений.

Добродеев подчеркнул особый статус продуктов студии, которые давно перестали быть просто играми. Для многомиллионной аудитории они превратились в цифровые памятники исторических событий, сохраняющие память о технических достижениях страны.

К 15-летнему юбилею «Мира танков» разработчики готовят масштабное обновление под рабочим названием «Разворот». Оно должно кардинально улучшить качество игрового процесса и внедрить механизмы прямого влияния игрового сообщества на развитие проекта. При этом объем контента останется прежним, но его качество заметно повысится.

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Гендиректор отметил, что студия не просто собирает отзывы игроков, а создает систему их реального участия в разработке. Будучи давним поклонником игровой вселенной, Добродеев лично контролирует соответствие планируемых изменений ожиданиям сообщества.

Карьера нового руководителя «Лесты» включает руководящие позиции в «ВКонтакте» с 2014 по 2016 год, пост генерального директора Mail.ru Group с 2016 по 2021 год и кратковременное руководство USM Telecom в 2022 году.

Сама игровая студия пережила сложный период трансформации после ухода Wargaming с российского рынка в 2022 году. Судебные решения 2025 года окончательно закрепили переход активов под национальный контроль, создав условия для нового этапа развития под руководством опытного ИТ-менеджера.

Добродеев отметил, что сегодня «Леста» представляет собой полностью российскую компанию с уникальным технологическим наследием и амбициозными планами. Главная задача, по его словам, заключается не просто в сохранении легендарных проектов, но и в их качественном развитии с учетом интересов многомиллионной аудитории.