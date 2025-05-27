Теплый сезон — идеальное время для простых удовольствий: свежего ветра, живописных пейзажей и спелых сезонных фруктов. Собрать черешню прямо в саду, купить малину на фермерском рынке или устроить завтрак с местными абрикосами — отличный повод для небольшого путешествия. Эксперты «Яндекс Путешествий» рассказали о российских и заграничных направлениях, куда стоит отправиться летом ради местных фруктов и ягод.

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В Краснодарском крае сезон фруктов начинается уже в мае. Здесь можно попробовать сочную клубнику, сладкую черешню, шелковицу, алычу и абрикосы. К июню на рынках появляются свежие яблоки, груши и сливы. Лучшие места для покупки фруктов — краснодарские рынки: Сенной, Кооперативный и Прикубанский. Проживание в отелях региона в июне обойдется в среднем в 9 тыс. руб. за ночь.

Ростов-на-Дону в мае радует обилием ягод: клубники, земляники, черешни и малины. Помимо гастрономических удовольствий, здесь стоит прогуляться по набережной, посетить Ботанический сад ЮФУ и местный зоопарк. Средняя стоимость ночи в отелях области — 6,2 тыс. руб.

В Дагестане в мае особенно популярны абрикосы и различные ягоды. На фруктовом рынке у села Чиркей можно попробовать знаменитые чиркейские персики. Также богаты сладкими фруктами Ставропольский край и Кабардино-Балкария. Средняя цена за ночь в отелях Дагестана — 7,15 тыс. руб.

Узбекистан славится своими сладкими сортами черешни: «Бахор», «Воловье сердце» и «Бычий глаз». В мае на ташкентских базарах уже продаются арбузы и дыни. Перелет из России в обе стороны стоит около 28,5 тыс. руб., а проживание — от 8 тыс. руб. за ночь.

В Кыргызстане первыми созревают клубника и черешня, а к июню появляются персики и абрикосы. Обязательно стоит посетить Ошский базар и природные достопримечательности: озеро Иссык-Куль и национальный парк Ала-Арча. Перелет обойдется в 33,4 тыс. руб., а ночь в отеле — в 8,6 тыс. руб.

В Анталье в мае уже можно попробовать клубнику, землянику и черешню. Погода идеальна для прогулок по паркам, океанариуму и водопаду Дюден. Перелет стоит около 41,9 тыс. руб., проживание — от 15,25 тыс. руб. за ночь.

Хургада в июне предлагает изобилие персиков, дынь, бананов и арбузов. Здесь можно совместить пляжный отдых с посещением аквапарков. Перелет обойдется в 52,9 тыс. руб., а ночь в отеле — в 11,9 тыс. руб.

Таиланд и Вьетнам порадуют экзотическими фруктами, такими как манго, личи, папайя и джекфрут. Перелет в Таиланд стоит около 53,6 тыс. руб., а во Вьетнам — 66,8 тыс. руб. Проживание — от 7,8 тыс. руб. и 8,5 тыс. руб. за ночь соответственно.

Эти направления идеально подходят для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и насладиться вкусом свежих сезонных фруктов.